癌症佳音｜半數患黑色素瘤小鼠無復發　美國科學家研發「分子手鑽」　擊碎99%癌細胞

▲ 半數患黑色素瘤小鼠無復發，美國科學家研發「分子手鑽」，擊碎99%癌細胞。

攻破癌症的技術又有新突破！美國科學家發現了一種消滅癌細胞的新方法，利用近紅外線刺激用於生物成像的合成染料「氨基花青分子」，便足以殺死癌細胞。

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綜合外媒報道，美國萊斯大學(Rice University)、德州農工大學(Texas A&M University)、德州大學(University of Texas)的研究團隊，將原本由荷蘭化學家費林加(Ben Feringa)發明的「光驅動分子馬達」（Light-driven rotary molecular motors），應用到癌症治療中。他們發現，高速振動的合成分子可以破壞癌症結構；而原本低劑量的「氨基花青分子」可用於檢測癌細胞。

科學家由此進行技術改進，使用近紅外線作為技術突破，並用其刺激氨基花青分子，使它們同步振動。與此同時，分子內的電子形成等離子激元，產生機械作用：

「等離子體激元的一側有一個臂，有助於將分子連接到癌細胞膜，振動同時將它們擊碎。」

而最終結果發現，該方法的振動威力確實可以令99%的癌細胞瓦解。萊斯大學化學家James Tour對此表示：

「這是全新一代的分子機器，我們稱之為『分子手鑽』，其運動速度比原先的費林加馬達快了一百萬倍以上。」

他解釋，用近紅外線來驅動，是因近紅外線的波長能夠穿過身體，不會像可見光一樣被擋住；從而無需透過開刀手術才能阻止癌症生長，讓骨骼和器官中的癌症獲得治療。基於測試的效果反饋極好，科學家再利用患有黑色素瘤的小鼠進行實驗，結果其中一半的小鼠不再出現癌症復發。

該研究日前已在《自然化學》雜誌上發表。研究團隊表示，這項研究是透過分子、利用機械力治療癌症的特別方法，實際是一種簡單的生物力學技術，因此癌細胞很難演化出對抗方式。而該研究目前仍處於早期階段，但初步的發現已十分振奮，研究人員未來還會繼續尋找類似可以使用的其他類型的分子。

名醫從小愛吃3類食物 養成易患癌體質

台灣心臟科名醫陳衛華，從32歲起陸續發現患上骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌及血癌，在15年間患上了4種癌症。他檢視自己從小開始的飲食習慣，發現因小時候愛喝汽水、吃零食，鹽酥雞等油炸物，養成了易患癌的體質；即使後來調整飲食習慣，仍難逃患癌風險。

長大後的4種生活壞習慣也拖垮他的健康，令他慨嘆是自己令癌症找上門，

「一來當主診醫生壓力大，二來我愛吃甜食，我下班又去喝酒唱歌，平常又晚睡，讓身體養成發炎體質。」

他提醒大家要「向香煙、檳榔、酒及熬夜說不」，身體才能步向健康。

抗癌4大秘訣

陳衛華亦曾分享抗癌秘訣，表示妻子也是他的營養師，他患癌後全家也一起調整飲食習慣，開始吃糙米及胚芽；除了清蒸海魚，幾乎是全素。同時，他又向癌症患者給予貼心建議：

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若癌症患者在治療過程中灰心喪志，陳衛華表示以他作最佳例子，笑言現時的他每天都很快樂；當心境改變、吃好睡好心情好，再輔以營養品強身，自然能邁向健康。

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