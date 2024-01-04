【消費新聞】消委會「兔年十大消費新聞選舉」投票今開始　投票有機會獲5000元禮品卡

▲ （消委會網站圖片）

消費者委員會主辦的「兔年十大消費新聞」選舉，今起（4日）開始投票，投票即可參與抽獎，有機會贏5000元禮品卡。

投票期分為3個階段，第一階段為今日至10日，第二階段為1月11日至17日，第三階段就為2024年1月18日至24日，每位參加者可參與其中1個階段的投票活動，並須從21則候選消費新聞中，選出10則印象最深刻的新聞。若能成功選出頭5則得票最高的消費新聞，就有機會獲獎；每個階段均會抽出10位參加者，沒人可以獲得200元禮品卡。

21則新聞包括「開心香港」、藥房不良營銷、上調煙草稅、冒險樂園「掟彩虹」、JPEX案、垃圾徵費、補習社結業、「香港夜繽紛」、電話儲值卡實名制、港島多區大停電等。

而每個階段的參加者也將自動參加終極大抽獎，只要投中頭10則得票最高消費新聞就有機會獲獎，消委會將以電腦隨機方式選出頭、二、三獎的得獎人士。頭獎獎品為5,000元禮品卡、二獎為3,000元禮品卡、三獎則為2,000禮品卡禮品卡，名額各一。

除投選十大消費新聞，參加者也可分別選「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞，每個組別亦有3位幸運兒，投中得票最高的新聞有機會獲得價值1,000元禮品卡，名參加者最多可獲2次中獎機會。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰