【黎智英案】控方指黎智英透過助手Mark Simon　7年間向泛民捐贈近億元

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違港區國安法，黎智英及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，控方今（4日）續於西九龍裁判法院進行開案陳詞。控方指，陳梓華、李宇軒及劉祖廸為執行黎的指示，繼續與英國、美國及日本保持連繫，他們分別與三地政客會面，以促請他們實施制裁。控方指，黎在2013年至2020年7年間，共轉帳逾1.18億元至助手Mark Simon，當中逾9,300萬元曾分發至泛民主派陣營及政治人物。

控方今於開案陳詞指，陳梓華、李宇軒及劉祖廸為執行黎的指示，繼續與英美日三國保持連繫，他們稱之為英國線、美國線及日本線。

控方指，就美國線而言，黎於2019年9月29日透過WhatsApp同意助手Mark Simon 安排李會見美國參議員斯科特（Rick Scott）等美國政客，陳指示李隱瞞「幕後支持者」的身份。當時李向政客們講述香港警暴問題，並展示了277發警方使用過的彈藥。

至2019年12月，李前往美國會見「香港民主委員會 （HK Democracy Council） 」創辦人朱牧民，以及斯科特等人，陳則提醒李好好利用是次機會，以在美國建立網路，並遊說美國對中港實施制裁。

控方續指，就英國線而言，黎在2019年12月安排陳在倫敦會見羅傑斯（Benedict Rogers），黎在訊息中介紹羅傑斯是「香港監察」創辦人。黎又稱曾向「香港監察」捐款，按照針對Mark Simon的財政調查顯示，黎共捐款逾20萬元。

李則於同月接受前政務司司長陳方安生邀請，參加英國駐港澳總領事賀恩德（Andrew Heyn），在其官邸舉辦的午餐聚會，當時陳方安生、李柱銘、前立法會議員郭榮鏗及莫乃光均出席。陳方安生於2020年1至2月間，再邀請李及劉就示威交流意見約半小時。

至2020年5月，英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）聯絡李，稱打算成立對華政策跨國議會聯盟（IPAC），組織由支持制裁中國的各國議員組成，Mark Simon則指示「重光團隊（SWHK）」加入。控方指，即使《港區國安法》生效後，黎仍繼續支持IPAC，促請各國對中國實施制裁等。

控方指，就日本線而言，在2020年1月至4月期間，李為了推動對中港官員的制裁，向日本眾議院議員提供了法案草案，當中包括高井崇志（TAKAI Takashi）、山添拓（YAMAZOE Taku）及井上哲士（INOUE Satoshi）。

李亦將IPAC的會議記錄翻譯成日語，供日本前眾議院議員菅野志櫻里（Shiori Kanno）及其團隊推動日本制定《馬格尼茨基法（Magnitsky Act）》。李又向菅野志櫻里提供IPAC的日文版會議紀錄，以促請日本終止與香港的法律互助協議。

李及黎在2020年8月10日被捕，黎在錄影會面中承認涉案署名「黎智英」的文章皆由他撰寫，案中的Twitter（現稱X）帳戶「Jimmy Lai」亦是他擁有及使用。

控方指，根據對Mark Simon的財政調查，Mark Simon向税局報稱是蘋果動新聞員工，年薪逾100萬。黎在2013年7月至2020年7月間，共轉帳逾1.18億元予Mark Simon，當中逾9,300萬元曾分發至泛民主派陣營及政治人物。

控方指，案發時多個境外勢力對中港實施制裁，包括制裁官員、質易限制及港人居留權等。其中美國在2019年6月至2020年8月，簽訂《香港人權與民主法案》以保障人權等、發出行政命令加強制裁力度、終止3項對港雙邊協議，以及提出現仍未通過的《香港人民自由與選擇法案》和《香港避風港法案》。此外英澳等9國在2020年11月起，先後終止與港的移交逃犯協議。

控方已讀畢開案陳詞，法官應控辯雙方申請，將案件押後至下周一（8日）續審，以待商討縮減承認事實，屆時控方料讀出承認事實。

下周一（8日）續審。

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記者：梁錦麟、陳曉欣