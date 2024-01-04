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玩味時尚｜Balenciaga夏季延續創新玩味　打造奇趣薯片袋與護照手拿包

休閒消費 18:19 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

大家最喜歡那一樣產品呢？

奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）的設計向來創新大膽，往往帶點幽默感，令人看完會心微笑。剛踏入2024年，品牌已率先發佈夏季系列，其中包括多種視覺錯覺風格，例如Chips Bag（薯片袋）、Passport Wallet（護照手拿包）和Antwerp Tote （購物袋）等，它們均採用印花皮革製成，另一大亮點是將酒店拖鞋化身做高跟鞋，相當搞怪

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高還原度薯片袋

手袋方面，辛辣口味的薯片袋絕對是創新之作，紅色的袋面除了印上品牌 Logo外，亦印有「SPICY CHILI」字樣，高還原真實的著片袋，拉鍊位置設於頂部，質料是印花皮革，玩味十足，自發佈後，有網民認真問：「你們有認真在賣這個嗎？」

品牌又將護照製成手拿包，而且還夾著機票，看似實用性不高，但細看Passport Wallet表面，其實展現了品牌精湛的皮革工藝。而Antwerp Tote Bag就印上水果圖案，但整體設計似足媽媽的購物袋，有網民指這是生活化的手提袋，很有親切感。

酒店拖鞋化身做高跟鞋

除了手袋夠奇特，鞋履亦不枉多讓，Casa Mule和Hotel Mule融合了拖鞋和高跟鞋的特色。當中Casa Mule以芭蕾舞鞋的姿態出現，但卻改造成拖鞋，而且還設有110mm的高跟，看起來帶點衝突美感。

不過講到最有趣的還是將Hotel Mule酒店拖鞋化身做高跟鞋，藍色的毛毛表面看來十分暖和，亦同樣設有110mm的高跟，有網民質疑誰會穿著上街？如果只在家中穿著，又怎會需要高跟設計呢？不過仍有網民表示喜歡這個設計：「嗯，看起來超級舒服！」

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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