【破·地獄】許冠文黃子華兩代笑匠合作　憶當年找黎明做《神算》男二原因

▲ （左起）周家怡、金燕玲、秦沛、陳茂賢導演、黃子華、許冠文、楊受成博士、衛詩雅、阿里影業副總裁關旭。

由許冠文與黃子華合作港產片《破·地獄》在今日（1月4日）進行開鏡儀式，其餘參演演員衛詩雅、周家怡、朱栢康、岑珈其、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、鍾雪瑩、艾妮、劉若寶、駱振偉，以及老闆楊受成到場出席拜神儀式。

雖然黃子華與許冠文曾分別在1992年《神算》及2018年《棟篤特工》合作，但子華在《神算》屬編劇及配角，而許冠文在《棟篤特工》更只是客串，所以今次是二人首度同在一齣電影中當主角。

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▲ 《破·地獄》台前幕後出席開鏡儀式。

憶當年合作《神算》

許冠文稱當年為新片度橋正苦惱時，有人跟他推薦黃子華，於是親自打電話給對方，子華回憶稱：「我當時喺廁所，聽到阿媽突然話有個人叫許冠文搵你。」

黃子華當年在棟篤笑《娛樂圈血淚史》稱，許冠文找他當《神算》編劇時，以為由他當男二，結果許冠文卻起用黎明，子華則演一個反派，問今次新片會否請黎明客串。

子華聽後即大笑，許冠文稱：「找子華係當橋王，唔知道佢做明星，當時想主角應該係非常靚仔，最好唱埋主題曲，就想起黎明，其實子華都幾靚仔嘅。」黃子華謙稱與黎明有很大距離，笑指許冠文當年決定沒錯。

▲ 黃子華與許冠文。