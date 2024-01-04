【惡劣天氣】東區、黃大仙區議會關注防洪能力　區議員倡覓地設蓄洪池

▲ 黃大仙區議會今日召開首次大會。（戴朗希攝）

去年9月初一場世紀暴雨，東區和黃大仙區均重災。今日兩個區議會大會上，均有議員提出應對建議。

其中，黃大仙有區議員建議與水務署及渠務署合作，防止龍翔道上游的施工地盤，有泥石衝至龍翔道下游低窪地區。身兼區議會主席的黃大仙民政專員胡鉅華邀請區議員就區內應對極端天氣情況及強化防洪能力的短中長期措施收集市民意見。

東區區議會主席、民政專員陳尚文亦邀請各議員就強化東區應對極端天氣能力及安排作出討論，並收集市民意見。會上，約15位議員就該議題發言，討論逾30分鐘。

民建聯區議員植潔鈴表示，以往海味街亦有嚴重的水浸水浸問題，但自建立蓄洪池後，情況得到大大改善。她認為東區渠道是時候升級，建議可在東區物色地點增設蓄洪池，以改善相關情況。

自由黨區議員曾卓兒則指，渠務暢通尤其重要，建議當局加強檢查，她亦建議，需對問題斜坡的做好防範，並種植更多樹木，防止水土流失。

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記者：戴朗希、趙居逸