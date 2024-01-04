【消費優惠】1月每周五新春出前一丁5包裝$19起　85折享合味道杯麵套裝

▲ 1月每周五新春出前一丁5包裝$19起，85折享合味道杯麵套裝。

今個1月，合味道紀念館香港逢星期五以試食價推出新春版出前一丁系列。此外，配搭日清與LeSportsac首度聯乘的時尚配件，而日清食品會員計劃「日清食品體驗館」更推出開運獎賞。

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新春版產品分別有「北海道小麥粉系列出前一丁」五包裝，包括北海道小麥粉麻油味、北海道小麥粉雞白湯味、北海道小麥粉韓辛味、北海道小麥粉麻辣鍋味，試食價$21/件。此外，還有4款新春版經典「出前一丁」系列的五包裝，包括麻油味、九州濃湯豬骨湯味、雞蓉味及五香牛肉味，售價$19/件。

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此外，紀念館推出「十全十美海鮮盛」的組合優惠，以85折、即$500入手10款合味道杯麵及1比1合味道杯麵環保袋。

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另外，透過WeChat小程式登記成為日清食品會員，在活動期間可以得到特別設計的清仔家族龍年利是封一套（數量有限，送完即止）。

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責任編輯：陳麗娜