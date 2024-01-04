【DSE2024】考評局：首2間港人子弟學校保送110人來港應考　內地試場仍待兩地探討

▲ 本年中學文憑試筆試將於4月開考。（資料圖片）

本年文憑試筆試將於4月開考，考評局今（4日）表示，首2間獲接納成為「與考學校」的港人子弟學校，將保送約110名合資格中六生以學校考生身份來港應考DSE。至於整體內地試場安排，如試卷運送、保安問題，局方則稱有待兩地相關部門及機構作進一步探討。

考評局回覆本報查詢指，首2間獲接納成為DSE與考學校的港人子弟學校，即深圳香港培僑書院龍華信義學校及廣州暨大港澳子弟學校，將保送其約110名中六合資格正讀生以學校考生身份報考DSE，並將物色適合的本港試場，安排有關考生應考甲類科目筆試、英國語文科口試，以及音樂科、體育科的實習考試等。考評局發言人補充，今年將不設內地試場。

對於在內地城市開設DSE試場的建議，考評局表示，會繼續與兩地相關部門和機構跟進和磋商，並提到以往從未在香港境外舉辦DSE，計劃涉及周詳的籌劃及多方面配合，包括試卷運送、保安事宜、考務人員培訓、人手安排、資源調配、即場支援等，故仍待兩地相關部門和機構進一步研究和探討。

另外，局方亦已通知與考學校有關保送學生報考DSE及相關安排，承諾會保持溝通，並預料將於2月初派發准考證，屆時亦會要求有關考生須按准考證所載的獲派試場應考各科。

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記者：梁凱婷