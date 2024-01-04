兒童健康｜張竹君料下周或進入流感高峰期　兒童同染新冠流感可奪命拆解9大症狀

▲ 張竹君料本港下周或進入流感高峰期。

【流感/新冠病毒/呼吸道疾病】近日天氣忽冷忽熱，小朋友容易生病。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）表示，本港下周有機會踏入流感高峰期，新冠病毒活躍程度亦有上升趨勢，兒童呼吸道感染疾病流行較明顯，呼籲及早接種疫苗。

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下周或將進入流感高峰期

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前流感入院率數字為0.48，已高於0.25的基線水平，最新實驗室監測率達8.49，接近9.21的基線水平，預料兩項數據下周將繼續上升，本港或將進入流感高峰期。

張竹君又指，新冠病毒活躍程度亦上升，JN.1變異株比例已升至百分之60，預料會成為主流變異株。本周亦出現兩宗兒童感染新冠嚴重個案，包括一名4歲男童及一名20個月大男嬰。至於肺炎肢原體個案數目，則維持平穩。

同時染流感新冠嚴重可致命

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等10個兒科學會曾聯合聲明指，冬季為流行性感冒季節，預計流感的肆虐將會對沒有免疫力的人群造成重大範圍的嚴重感染，強調高危群組如孕婦、嬰幼童、高齡或患有長期病患人士，若同時感染流感和新冠病毒，更加容易引致重症、急性併發性和死亡。

聲明解釋，急性壞死性腦炎為一種嚴重的神經系統疾病，由病毒入侵中樞神經系統並引發隨後的炎症反應所引致。它的病徵包括全身抽筋，患者意識和神智迅間轉差，快速地導致昏迷和死亡。即使患者僥幸地康復，但隨後可有廣泛的多器官損害和終生神經功能缺損，需要長時間醫治和復康治療。

季節性流感VS感冒

有爸媽認為季節性流感（又稱「季節性流行性感冒」、「流感」）似是跟感冒差不多。季節性流感冒是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，在本港，流感一般於一至三/四月和七、八月較為流行，有時期性。

養和醫院兒科名譽顧問醫生、兒童呼吸科專科吳國強醫生曾接受TOPick訪問，指出感冒是綜合症，它可以因為甲型流感、乙型流感引起之外，亦可以因為其他病毒譬如腺病毒、鼻病毒、副流感，以上都會引起感冒的徵狀，而徵狀有發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳、頭痛、周身骨痛等。

而「季節性流感」顧名思義有季節性，主要因甲型病毒、乙型病毒而起，它來到時感染數字上升，尤其在冬天。

根據衞生署資料，流感病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

提早打針有抗體

要預防小朋友中流感，注射流感疫苗是有效方法，2歲以上者可選用噴鼻式流感疫苗。吳國強醫生提醒家長打流感針宜在冬天前較佳，因為接種疫苗後約2至4星期才有抗體，疫苗是訓練免疫系統去適應病毒，比起自然感染獲抗體，前者副作用較少。自然感染的話，患者有嚴重病的機會較多，如肺炎、呼吸衰竭、腦炎等，最嚴重可危及性命。

提升免疫力去預防

除了接種疫苗去預防流感之外，提高個人免疫力很重要，要有均衡營養，包括攝取足夠的維他命C、抗氧化物，大小朋友日進食2份水果、3份蔬菜。

吳醫生提及香港有四分之三的小朋友沒有攝取足夠的維他命D，致抵抗力低，希望家長讓小朋友食深海魚，如一星期吃3、4次魚，並每天曬太陽，如跑步、踢波十多分鐘就可攝取足夠維他命D。此外，小朋友有充足的睡眠也重要。

流感的感冒徵狀如發燒很常見，發燒可以是流感、新冠或其他腺病毒引起，吳醫生提醒家長當小朋友不適發燒，記得帶仔女看醫生去診斷出病因，才能對症下藥。

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責任編輯：王明芳