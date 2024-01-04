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家的味道｜曾智華出席富豪家宴食芋蓉撈雜菜 揭3孩單親爸日捱夜捱致富史

家事百科 18:30 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

曾智華分享富豪家宴食芋蓉撈雜菜背後的故事。

每個人的「微時」，都會有某些食物深印腦海。例如最近大受歡迎電影《富都青年》的兩位主角，「一生一世食物」正是熟雞蛋，煮好後，互相用對方的額頭敲破蛋殼。這隻蛋，蘊含着無限回憶與感情。

在東莞，有一位如今相當成功的企業家，三十年前仍是貧苦人家，單親帶着三個女兒日捱夜捱，連豬肉都無錢買。每日回家前就在市場買一些雜菜，以菠菜為主，再買一個芋頭。

父兼母職更兼廚神，每晚的主食，就是將芋頭煮成蓉，再混入灼熟的雜菜中，一家四口，晚晚以此送白飯。

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三十年過去，父親已成富甲一方的企業家，女兒也全部大學畢業，各有自己的事業。今天理所當然，想食乜都可以完全無問題。

不過，全家人仍堅持一個習慣，就是凡家庭飯，必次次食這味芋蓉撈雜菜，帶來無限回憶外，也有憶苦思甜目的。

我肥碌有幸，食過兩次。初初有點怪怪的，因一頓晚飯，酒家廚師會炮製多味招牌大菜，全屬精心擺設打卡之作。

到尾段，主人家就上這味芋蓉撈雜菜，坦白，完全未能fit進其他豪華菜式，怪怪的。不過，自從聽過背景故事後，我肥碌立即明晒。事實，若將這味菜也「整容」到可以打卡，咁就失去原意。真的，這味菜，很好吃！尤其有助消化！

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撰文 : 曾智華

曾智華 美食 食譜

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