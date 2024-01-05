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暖身食療｜氣溫急降體虛者易手腳冰冷 中醫教食療+浸腳暖身【內附食譜】

醫生診症室 17:31 2024/01/05

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

寒冷天氣手腳凍冰冰，如何急救暖身？

上月氣溫急降，新界更跌穿10度。百病起於寒，做足保暖十分重要！不過，有部分人總是手腳冰冷，究竟原因為何？是否多吃溫補食材可解決？立即交由中醫師講解急救大法。

註冊中醫師徐思濠解釋，體虛人士特別容易手腳冰冷，尤其是陽氣虛者，因體內產生的熱能不足，冬天四肢便容易冰冷，男女老幼皆有機會出現。

而孩童形體嬌嫩、未完善發育，長者年紀大氣血弱、運動較少，以及女士正值月經週期時身體都會較虛，容易手腳冰冷。徐醫師續指：「大病及手術過後，或正值治療的人士身體也會較虛，部分人飲食清淡、多菜少肉，身體產熱能力較低，若寒冷天氣持續，也容易手腳冰冷。」

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辨清體質再進補

除了手腳冰冷，病人身體通常還會伴隨其他徵狀，如易累沒精神，進食後難消化，手腳易發麻抽筋，甚至有些人有機會出現靜脈曲張、痛風、腰痛或夜尿多等，均屬身體受寒或體質陽虛的表現。

體質屬陽虛者，可進食性質溫燥的食物作進補，如補益陽氣的藥材即鹿茸、鹿尾巴、人蔘、當歸，肉類如雞、羊等。但若屬陰陽俱虛者，冬天同樣畏冷，惟因體質複雜，有機會進食少許補陽食物已經上火。「故除了補陽，這類人士需攝取其他材料平衡。如煲湯時加入沙參、百合、玉竹等補陰物質，減低燥熱。」徐醫師提醒，過度進補者有機會出現口苦口乾、牙肉腫、唇瘡及大便乾結等上火現象。故進補前宜先向中醫查詢，進補後需加強留意身體狀況，若有上述情況應停止。

冬季氣溫低，體虛人士較易手腳冰冷。（iStock圖片）

4款茶飲湯水推介

若受手腳冰冷的問題困擾，徐醫師建議以下食療補身。但他提醒，以下3款湯均屬滋補類，患傷風者不宜飲用。

1. 當歸羊肉湯

  • 材料：當歸、黨參、杞子各3錢，春砂仁2錢、紅棗6粒、羊肉適量、水12碗
  • 做法：藥材沖水洗淨，紅棗去核，加水煲1.5小時。藥湯煲滾後再放入羊肉灼熟，飲用前可加少許鹽調味
  • 功效：益氣養血、補腎健脾，有驅散風寒、補充陽氣的作用。

2. 鹿茸補氣壯陽湯

  • 材料：淮山、杞子、黨參、龍眼肉、生薑各3錢，南棗3粒，瘦肉4両，熟水6至8碗；鹿茸份量可視乎人數而定，一般可用3至5錢（3至4人飲用可用5錢）
  • 做法：瘦肉預先洗淨出水，連同洗淨後的藥材加水放入燉盅，隔水蒸燉3.5小時，飲用時可加少許鹽調味

＊此湯較滋補，不建議小朋友飲用，成人及長者則無大礙

若非體質陽虛，單純因在外吹風受寒而出現手腳冰冷的人士，治療方法主要以驅寒疏風為主。徐醫師建議可喝薑棗茶、胡椒豬肚湯等紓緩徵狀。（林宇翔攝）

3. 鹿尾巴補腎壯陽湯

  • 材料：杜仲、金狗脊、巴戟、牛膝、杞子各3錢，黨參、龍眼肉各4錢，南棗6粒，雞腳6至8隻（份量視乎人數而定，一般一人2隻）、豬腰一個，水8碗
  • 做法：洗淨豬腰，用黃酒浸15分鐘，再出水。雞腳出水，鹿尾巴切片，連同所有材料加水放入燉盅，以熟水隔水蒸燉約3.5小時，飲用前可加少許鹽調味

＊此湯較滋補，不建議小朋友飲用，成人及長者則無大礙
＊豬腰經肉檔劏開洗淨，切去內裏筋膜後方可使用

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4. 紫蘇生薑紅棗茶

  • 材料：紫蘇葉2錢、生薑3錢、紅棗5粒，水6碗，黃糖適量
  • 做法：材料沖水洗淨，紅棗去核，加水煲至水滾後收中慢火，煮15分鐘，飲用時可加黃糖調味
  • 功效：有驅風散寒，健胃兼幫助消化的作用。若冬天在外吹風受寒，繼而出現流鼻水、疲累等作感冒的病徵，可飲這款茶解風寒，減少手腳冰冷的情況。飲用後或有微汗滲出，不宜再吹風。

浸腳暖身法

食療以外，徐醫師建議大家可用中藥材煮水浸腳，詳情如下：

材料：艾草1両、桂枝5錢、生薑5片、水10碗
做法：將所有材料放進煲內，大火煲15至20分鐘。若太燙可加少許清水，將溫度調校至攝氏41度左右。睡前浸暖身，保暖效果更佳。

記者：吳霆俊

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