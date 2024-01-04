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食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌

食用安全 19:00 2024/01/04

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內地一名男童突患怪病，求醫揭被5000條寄生蟲入侵兼上腦。

生吃食物有風險！內地一名男童突然患怪病，連走路都有困難，父母帶他前往醫院接受檢查，結果發現體內竟長了5,000條寄生蟲。醫生追問下才發現，男孩之前曾生吃螃蟹，相信是因此而感染了肺吸蟲。有專家就列出5種不宜生吃的食物，提醒民眾食用前應充分烹調，確保有害細菌與寄生蟲被殺死。

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綜合內媒報道，醫生透過X光檢查發現，該名來自湖南的男童體內充滿寄生蟲，保守估計達5,000條之多，更有一部分已經入侵身體器官，腦部、胸腔和腹腔都出現了不同程度的空洞。據報，肺吸蟲又名衛氏並殖吸蟲，一旦進入人體就會到處遊走、「四海為家」，更會以人體組織為食。

對此，北京協和醫院兒科主任醫生鮑秀蘭便列出以下5類不宜生吃的食物，呼籲民眾必須將這些食物徹底洗淨及煮熟，否則一不留神便有可能將寄生蟲吃進肚內。

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1. 紅肉

冬天是打邊爐的季節，豬肉、牛肉等肉類亦是常客，不過鮑秀蘭就提醒，切勿為了追求鮮嫩口感而吃未煮熟的生肉。她指出，未徹底煮熟的牛肉和豬肉極有可能感染絛蟲，一旦進入人體會引起腹痛、食慾減退、肛門四周搔癢等問題，如果腸黏膜受損，還有可能會引起腸穿孔、腹膜炎等症狀。

2. 水生蔬菜

水生植物如茭白、菱角、水芹菜、蓮藕、荸薺（馬蹄）等可能寄生薑片蟲，如果不加以烹煮殺菌，便有可能受到感染。薑片蟲感染後會寄生在人的小腸內，嚴重可引起腹痛、腹瀉、吸收障礙及營養不良等問題。若兒童受感染，很有可能會導致發育不良，嚴重者更可導致衰竭、虛脫而亡。

3. 醉蟹醉蝦

鮑秀蘭表示，所謂的醉蝦、醉蟹實際上就是生吃蝦蟹，雖然味道鮮美，但牠們體內往往寄生著大量肺吸蟲；她指，不少人認為蝦蟹經過酒精浸泡「殺毒」便已安全，但飲用酒其實並不能完全殺死肺吸蟲的蟲卵或幼蟲。肺吸蟲一旦進入人體便會寄生在肺部，輕則引起咳嗽、咳血，重則侵入腦部和其他器官，更有可能侵犯大腦引起腦疝，甚至出現死亡的情況。

4. 魚生

不少港人愛吃魚生，但三文魚、金槍魚等鹹水魚皆十分容易感染異尖線蟲。這種寄生蟲專門寄生於海洋動物身上，一旦進入人體，不但能夠長期生存，更會引起腹痛以及強烈的過敏反應，甚至穿破腸壁在腹腔內形成膿腫。而吃淡水魚生則有可能感染肝吸蟲病，引起膽管炎、膽結石、肝硬化，甚至演變為肝癌。

5. 螺肉

鮑秀蘭指出，田螺是廣州管圓綫蟲的宿主，並且由於田螺外殼堅硬，殺死寄生蟲的難度亦相對較高。這種寄生蟲進入人體後會在各個器官間遊走，侵襲人的中樞神經、肺部、眼部等，從而造成腦膜炎、視力損傷甚至失明。至於田螺的近親「福壽螺」，雖然也能夠食用，但就需要在100度的開水中至少煮15分鐘才能徹底煮熟。

鮑秀蘭最後強調，不管是甚麼食物，徹底煮熟再吃基本沒什麼問題，最重要的原則是「不要生吃」。另外，她亦建議家中的砧板及抹布最好分開使用，生肉熟肉分開切，做到「專板專用、專布專用」。她表示，隨著生活水準的提高，食物的種類和吃法越發多變，但一定要警惕「病從口入」。

醃製生蟹與食物安全

此外，根據食安中心資料，生蟹可能帶有細菌（例如霍亂弧菌及副溶血性弧菌）和寄生蟲（例如衞氏並殖吸蟲，又稱肺吸蟲）等不同的病原體。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些微生物。只有徹底烹煮食物，才可避免這些病原體引致的疾病。

市民若進食了受污染的醃製生蟹，因應病原體的種類，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。例如霍亂弧菌可引致霍亂，從而引起嚴重腹瀉及嘔吐等症狀，並可導致脫水。若未能及時治療，霍亂可能會致命。另一方面，肺吸蟲可在體內遷移一段時間，常最終到達肺部並引致肺部疾病。肺吸蟲一旦入侵我們的腦部，可引起腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，其病情可持續多年。其他的病原體如副溶血性弧菌等，可引致食物中毒，症狀包括腹瀉、腹痛和發燒。

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