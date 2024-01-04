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爺孫戀丨73歲李龍基與36歲未婚妻婚期延遲惹熱議　鄧藹霖分享鏡頭背後李龍基真性情

娛樂 18:43 2024/01/04

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

73歲李龍基與36歲未婚妻Chris（左一）婚期延遲。

李龍基跟女友的婚期決定延遲的消息傳出後，立即成為城中熱話。因種種原因而將婚期延遲的事情時有發生，又何奇之有？若然這對情侶的年齡不是有三十六年的差別的話，花生友就不會興趣盎然吧！

花生友的意見卻普遍分成兩大類別，性別的差異顯而易見。「唓！有幾奇喎，兩個人嘅事，佢哋自己鍾意咪得囉，你咪理人哋相差幾多歲啦！」男人一方同聲同氣。

性格巨星羅拔迪尼路一定也贊成吧，年屆八十的他，女友去年為他誕下第七名孩子，他倆的年齡相差超過四十載。另一巨星阿爾柏仙奴也會騎騎笑地回應：「碎料啦！」八十三歲高齡的他絕對有心有力，比他年幼五十四載的年輕女友，也剛為他誕下男嬰呢！李龍基才七十三歲，太年輕了！

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    女人那一方卻有不同的意見，個個反眼撇嘴牙癢癢：「後生你三十幾年，你話人哋貪你乜嘢呀？」「咪係，睇怕佢嗰七層樓都凍過水囉！」其實名下有多少物業呀、已將幾多資產轉名往女友名下呀，全屬私隱，還是要感謝李龍基慷慨，主動給花生友供料呢！

    女人一方繼續連珠爆發，一竹篙打一船人，批評誰個八十高齡教授、誰個年長鋼琴家等等，統統娶了年輕數十載的女人，不知所謂云云。身為女性的我也不得不承認，該等評語均源自嫉妒，妒忌當時得令的年輕女子、妒忌年長男人反轉前半生再娶嫩妻再生育，儼如挑戰地球引力。至於熟年女人嘛，即使搭上了小鮮肉，生理時鐘也未能得心應手吧！

    又要說句公道話，本人當電台DJ年代已認識李龍基，此君不僅唱得，還很講得呢，私底下他為人風趣幽默，任何年齡的女性都會喜歡他，逗得年輕女友歡心，我一點也不感意外。祝願他倆能有情人終成眷屬，以真愛堵住花生友的嘴吧！

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    撰文 : 鄧藹霖

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