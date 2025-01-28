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燒烤場推介2025｜全港12大BBQ燒烤場推介　流水蝦河道即夾即燒+6米高充氣跳彈床

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

全港12大BBQ燒烤場逐個睇！

【親子好去處/燒烤場推介2025/BBQ場2025/海鮮/串燒】冬天時份，最適合一家大細去BBQ，可以在寒涼的天氣中一同圍爐取暖。小編為大家精選了全港10間BBQ場地，除了任食任飲之外，還有冷氣房和極大海景，讓大家嘆住靚景BBQ！

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校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度

BBQ燒烤場推介2025｜1.屯門大欖燒烤場

屯門大欖燒烤場佔地逾過萬呎，設有長達40米的流水蝦河道，放置了每日新鮮運到的大頭蝦，大家可以即夾即燒，品嚐新鮮的大頭蝦！場內提供不同燒烤套聲選擇，分別有港式燒烤、大欖串燒及海鮮2款燒烤套餐，可任食逾40款燒烤食物，特定時段更有多款海鮮及串燒，包括大頭蝦、大連活鮑魚、北海道大扇貝等。

大欖燒烤
地址：屯門大欖涌村385地段 
電話：2613 1811
Whatsapp：9299 0350 
營業時間（星期一休息，公眾假期除外） ：

  • 星期二至四：14:00-22:00
  • 星期五：14:00-22:30
  • 星期六、日及公眾假期：13:00-23:00

收費：
星期二至五：

  • 成人：$178起/位
  • 小童：$108起/位

星期六、日及公眾假期：

  • 成人：$198起/位
  • 小童：$148起/位

身高1米以下小童均為免費
詳情按此

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BBQ燒烤場推介2025｜2.龍鼓灘海邊BBQ

龍鼓灘海邊BBQ位於屯門，場內分為Party房、太陽傘位、有蓋位、冷氣燒烤車及海景位，收費不一，大家可以按個人需求選擇。場內提供任食燒烤套餐，供應逾50款食物，包括蝦醬雞翼、蒜蓉牛扒、芝士豆腐等，也有不少娛樂設施乒乓球、打豆豆機、足球機等娛樂設施，小朋友可以邊食邊玩！

龍鼓灘海邊BBQ
地址：屯門龍鼓灘136地段
電話：5601 1002
營業時間：

  • 星期三至四︰13:00-23:00
  • 星期五︰13:00-00:00
  • 星期六︰12:00-01:00
  • 星期日︰12:00-23:00

收費：
（中小學生、大專生及長者享85折；身高一米以下小童及80歲以上長者免費）

  • 星期三至五：
    • 成人：$170/位起
  • 星期六至日：
    • 成人：$200/位起
  • 公眾假期及特別日子：
    • 成人：$230/位起

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BBQ燒烤場推介2025｜3.巴希雅海灣重慶燒烤

巴希雅海灣重慶燒烤位於大美督龍尾泳灘附近，燒烤場會事先把食物串好，食客可以自助形式，將串燒放在燒烤爐上即可。場內提供多款食物，包括羊架、牛仔骨、牛柳粒、以及多種丸類等，非常豐富！

巴希雅海灣重慶燒烤
地址：大埔汀角路蘆慈田村74號旁進入（停車場入口內進）
電話：2662 6869／6993 4082
營業時間：12:00-00:00
收費：
星期一至五：

  • 成人：$148/位起
  • 長者：$118/位起
  • 小童：$98/位起

星期六：

  • 成人：$218/位
  • 長者：$178/位
  • 小童：$148/位

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BBQ燒烤場推介2025｜4.大美篤(大美督)嘉年華燒烤

大美篤嘉年華燒烤場逾40萬呎，設有半露天燒烤區、露天草地燒烤區和蒙古包包廂區，另還有6米高免費大型充氣跳彈床，小朋友可以邊玩邊吃！而場內BBQ除了有一般的港式BBQ外，還設有韓燒和重慶串燒，提供多款肉類、串燒和醃肉，大家可以視乎喜好選擇燒烤套餐。

大美督嘉年華燒烤 
地址：大埔汀角路17-29地段 
電話：9802 6611（WhatsApp訂位） 
營業時間：

  • 星期一至四：12:00-22:00
  • 星期五至日及公眾假期：12:00-00:00

收費（特別日子除外）:
星期一至四 （任飲任食4小時）

  • 成人：$168起/位
  • 小童：$100/位

星期五至日及公眾假期 （任食4小時）

  • 成人：$198起/位
  • 小童：$100/位

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BBQ燒烤場推介2025｜5.元朗隱世山莊

元朗隱世山莊前身是大旗嶺燒烤樂園，設有各種燈飾，環境氛圍滿滿，另亦有多部冷氣機和獨立冷氣房，大家不用擔心會太熱。場內還提供卡拉OK、麻雀檯及飛標機等娛樂設施，指定時間更會供應火鍋和特色盆菜。

元朗隱世山莊
地址：元朗鳳麒路大旗嶺村148號
營業時間（逢星期三休息）：

  • 星期一、二、四：15:00 - 00:00
  • 星期五至日、假期及前夕：12:00 - 00:00

電話：2477 7317 / 6131 1901
收費（4小時任燒）：
星期一、二、四：

  • 成人$209/位
  • 小童$159/位

星期五至日、假期及前夕：

  • 成人$229/位
  • 小童$169/位

備註：爐費$120/細爐，$180/大爐 （仼用炭、包燒烤叉及燒烤網1張）
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BBQ燒烤場推介2025｜6.元朗農樂營

元朗農樂營提供多個室內外的娛樂設施予大人小朋友遊玩，包括2千呎室內兒童遊樂場、兒童手搖船、8米長兒童嬉水池、動感平衝車、單車、迷你充氣彈床等。每間露營小屋的配套亦非常齊全，設有獨立洗手間、冷氣設備及獨立戶外燒烤設備，適合一家大細的BBQ聚會！

元朗農樂營
地址：元朗牛潭美路攸潭美村（攸潭美村公所附近）
營業時間（逢星期三休息）：09:00-23:00
收費（10人用）：$3,800起
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BBQ燒烤場推介2025｜7.馬鞍山白石燒烤場

白石燒烤場分為海景燒烤爐BBQ和海邊獨立屋BBQ，場地面向吐露港海景，可以一邊燒烤一邊享受超靘海景。雖然BBQ並不是任食，但場內提供的食物款式眾多，可以選擇散點或不同人數的套餐，包括各式海鮮、丸類、肉類和蔬菜類等，皆可選擇散叫。場地亦有收費大型彈床，逢星期六、日及公眾假期開放，分為5個時段，家長想帶小朋友去玩的話，可於網上提前預約。

馬鞍山白石燒烤場
地址：馬鞍山白石第1950號
營業時間：
海景BBQ爐：

  • 星期一至五：13:00 - 23:00
  • 星期六、日及公眾假期：10:00 - 00:00

獨立BBQ屋：

  • 星期一至五：13:00 - 22:30
  • 星期六、日及公眾假期：12:00 - 23:30

電話：2744 8188

收費：
海景BBQ爐
星期一至五：

  • $838/5人優惠餐
  • $1,038/5人海鮮餐

星期六、日及公眾假期：

  • $998/5人優惠餐
  • $1,188/5人海鮮餐

獨立BBQ屋收費：

  • $2,988起/10人套餐
  • $5,988起/20人套餐

彈床嘉年華收費
星期六、日及公眾假期：
$140/位（一位家長可免費陪同一位已購票小朋友進場）
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燒烤好去處2025｜8.西貢海灣會燒烤會所

西貢海灣會燒烤場佔地達2萬5千呎，無敵海景配上綠油油的草地，猶如世外桃源，場內另有一間滿布小燈泡的玻璃屋，待黃昏或晚上時，燈飾亮起，打卡一流！ BBQ場提供無限時任飲任食自助燒烤，大家可以盡情燒足一日！食物方面，場地提供基本燒烤食物外，如各款肉款及蔬菜等，亦有額外附費的生猛海鮮和即燒乳豬。價錢上，每位成人只需$238起，小童入場更是半價，算是抵食之選！

西貢海灣會燒烤會所 Beach BBQ King
地址：西貢大網仔路沙下村9號地下
營業時間：
星期一至日：13:00 - 22:00
電話：2792 0683
價錢：

  • 星期一至四：成人$238
  • 星期五：成人$258
  • 星期六至日：成人$288
  • 兒童均為半價

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BBQ燒烤場推介2025｜9.汀角灣燒烤農莊

這裡除了設有燒烤場外，小朋友還可以參加農莊導賞團，體驗耕作的滋味。燒烤場最為獨特的是360度自動旋轉燒烤機，一次過可以烤熟12串串燒！場內燒烤不限時，供應過30款食物，包括雞翼、豬頸肉、扒類、丸類、墨魚頭、金沙骨及香草羊架等。

汀角灣燒烤農莊
地址：大埔汀角路17號DD29地段汀角路村對面 
電話：2656 1346 / 5313 5848 
營業時間：

  • 星期一至五：12:00-22:00
  • 星期六、日：11:00-22:00 

價格
串燒/港式燒烤

  • 星期一至日：成人$188，兒童$100

旋轉燒烤

  • 星期一至日：成人$208，兒童$100

公眾假期、節日及前夕另特別收費
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BBQ燒烤場推介2025｜10.天水圍綠田園

天水圍的綠田園是一間逾20萬平方呎的大型農莊兼燒烤樂園，除了有大型燒烤場外，還有多項水上遊玩設施，以及供客人免費參觀的動物農莊和自耕農莊。而燒烤場為大型有蓋燒烤場地，有冷氣玻璃屋，大家可以嘆著冷氣燒烤。套餐食材方面包括海鮮、肉類和飲品等，同時亦包含蜜糖、燒烤叉、餐具等的燒烤用具。這裡既可以玩樂又可以燒烤，非常適合一家大小來玩樂！

天水圍綠田園
地址：天水圍沙江圍側（由天華路進入）
營業時間：
遊戲設施：10:00-18:00
燒烤：

  • 星期一至五：10:00-18:00
  • 星期六、日及公眾假期：10:00-21:30

收費：
農莊：免費入場（部分遊樂設施需收費）

燒烤場：

  • BBQ燒烤套餐：
  • 4至5位燒烤餐：$750
  • 4至5位海鮮燒烤餐：$1,040

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BBQ燒烤場推介2025｜11.嘉湖吉吉燒 

位於天水圍的嘉湖吉吉燒，設有多個玩樂設施，如大型攤位遊戲、跳彈床等，燒烤場位於湖畔旁，可自備或租用魚具即釣即燒！場內亦提供30多款食物，包括麻辣雞翼、豬頸肉、金沙骨、多春魚等。

嘉湖吉吉燒 
地址：天水圍天慈路30號馮家圍
電話：6936 2869
營業時間：

  • 星期一至四︰5:00-12:00
  • 星期五︰5:00-02:00
  • 星期六、日及公眾假期︰12:00-02:00

收費：

  • 成人：$180起
  • 小童及持有長者卡人士：$120起
  • 兒童（70-110cm）：$30
  • 幼童（70cm以下）：免費入場

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BBQ燒烤場推介2025｜12.觀塘 NN Club

位於觀塘巧明街的NN Club，設有室內及室外露台，大家可以享受天台BBQ之餘，飽覽附近街景。場內提供3款BBQ套餐，設有午間及晚間收費，每位分別為$258及$278起，可以任食牛扒、豬扒、雞翼等超過10款食材，並可以任飲汽水及紙包飲品！場內同時設有大型卡拉OK、英式桌球、街機、電動麻雀、Switch遊戲機及多款Board Games，時限為4小時。

NN Club
地址：觀塘巧明街105號好運工業大廈5樓C室
營業時間：星期一至日 11:00 - 3:00
收費：
BBQ套餐日間（任玩4小時）：
成：$258
小童（3-12歲）：$208
幼童（3歲以下）：免費

BBQ套餐晚間（任玩4小時）
成人：$278
小童（3-12歲）：$228
幼童（3歲以下）：免費
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