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親子好去處｜全港10大燒烤場推介　流水蝦河道即夾即燒＋6米高跳彈床

親子好去處 13:37 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

【親子好去處/燒烤/BBQ/海鮮/串燒/】冬天時份，最適合一家大細去BBQ，可以在寒涼的天氣中一同圍爐取暖。小編為大家精選了全港10間BBQ場地，除了任食任飲之外，還有冷氣房和極大海景，讓大家嘆住靚景BBQ！

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1.屯門大欖燒烤場

屯門大欖燒烤場佔地逾過萬呎，設有長達40米的流水蝦河道，放置了每日新鮮運到的大頭蝦，大家可以即夾即燒，品嚐新鮮的大頭蝦！場內提供不同燒烤套聲選擇，分別有港式燒烤、大欖串燒及海鮮2款燒烤套餐，可任食逾40款燒烤食物，特定時段更有多款海鮮及串燒，包括大頭蝦、大連活鮑魚、北海道大扇貝等。

大欖燒烤 
地址：屯門大欖涌村385地段 
電話：2613 1811
Whatsapp：9299 0350 
營業時間：
星期二至五 2pm-10:30pm
星期六、日及公眾假期 2pm-11pm（星期一休息，公眾假期除外） 
收費：
成人：$298
特惠（小童/長者）：$198
設加一服務費
詳情按此

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2.大美篤(大美督)嘉年華燒烤

大美篤嘉年華燒烤場逾40萬呎，設有半露天燒烤區、露天草地燒烤區和蒙古包包廂區，另還有6米高免費大型充氣跳彈床，小朋友可以邊玩邊吃！而場內BBQ除了有一般的港式BBQ外，還設有韓燒和重慶串燒，提供多款肉類、串燒和醃肉，大家可以視乎喜好選擇燒烤套餐。

大美督嘉年華燒烤 
地址：大埔汀角路17-29地段 
電話：9802 6611（WhatsApp訂位） 
營業時間：
星期一至四12nn-10pm
星期五至日及公眾假期10am-12mn
收費（節日期間除外）:
星期一至四 （任飲任食4小時）
成人：$199
小童：$159

星期五至日及公眾假期 （任食4小時）
成人：$219
小童：$169
詳情按此

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3.元朗隱世山莊

元朗隱世山莊前身是大旗嶺燒烤樂園，設有各種燈飾，環境氛圍滿滿，另亦有多部冷氣機和獨立冷氣房，大家不用擔心會太熱。場內還提供卡拉OK、麻雀檯及飛標機等娛樂設施，指定時間更會供應火鍋和特色盆菜。

地址：元朗鳳麒路大旗嶺村148號
營業時間：
星期一、二、四、五：16:00 - 00:30
星期六、日、假期及前夕：12:00 - 00:30
星期三：休息
電話：2477 7317 / 6131 1901
收費：
成人$199/位，小童$159/位（星期一、二、四，假期、前夕及節日期間例外）
成人$219/位，小童$169/位（星期五至日、假期及前夕，特別節日除外）
備註：爐費$120/細爐，$180/大爐 （仼用炭、 包燒烤叉及燒烤網1張）
詳情按此

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4.馬鞍山白石燒烤場

白石燒烤場分為海景燒烤爐BBQ和海邊獨立屋BBQ，場地面向吐露港海景，可以一邊燒烤一邊享受超靘海景。雖然BBQ並不是任食，但場內提供的食物款式眾多，可以選擇散點或不同人數的套餐，包括各式海鮮、丸類、肉類和蔬菜類等，皆可選擇散叫。場地亦有收費大型彈床，逢星期六、日及公眾假期開放，分為5個時段，家長想帶小朋友去玩的話，可於網上提前預約。

馬鞍山白石燒烤場
地址：馬鞍山白石第1950號
營業時間：
海景BBQ爐｜13:00 - 23:00（星期一至五），10:00 - 00:00（星期六、日及公眾假期）
獨立BBQ屋｜13:00 - 22:30（星期一至五）， 12:00 - 23:30（星期六、日及公眾假期）
電話：2744 8188

收費：
海景BBQ爐
星期一至五：
$838/5人優惠餐
$1038/5人海鮮餐

星期六、日及公眾假期：
$998/5人優惠餐
$1188/5人海鮮餐

獨立BBQ屋收費：
$2,988起/10人套餐
$5,988起/20人套餐

彈床嘉年華收費
星期六、日及公眾假期：
$140/位（一位家長可免費陪同一位已購票小朋友進場）
詳情按此

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5.西貢秘密花園燒烤場

秘密花園燒烤場的布置有別一般燒烤場，掛滿燈飾和吊燈，格外浪漫。場內兩款燒烤套餐，當中最抵食的是經典套餐，有各式扒類和丸類，而另一款則是海鮮套餐，有貴妃蚌、大魷魚、大海蝦等，而套餐價格是因應不同的海鮮款式而定。場內歡迎寵物內進，各位主人可以來一場寵物聚會。

秘密花園燒烤場
地址：西貢蠔涌路成豐片廠 
電話/WhatsApp：5290 0515 
營業時間：星期一至日 12nn-12mn 
收費：
燒烤套餐（扒、丸類） ：
成人：$350 
小童：待定
海鮮套餐 ：$480(大小同價）
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6.逸東燒烤場

位於東涌的逸東燒烤場，設有多項娛樂設施給小朋友和大人，包括跳彈床、彈波機、撈金魚等，而BBQ套餐價錢十分親民抵食，6小時可以任食超過40款燒烤美食，包括3款口味的雞翼、扒類、丸類，還有較特別的金沙骨條及炭燒茶葉蛋，不定期更會贈送海鮮，早前便有燒蠔及鮑魚！

逸東燒烤場 
地址：東涌逸東村瑞逸樓地舖 
電話：3156 3633 
營業時間：
星期一至日4pm-12nn
FB專頁：逸東燒烤場 BBQ
收費（不足三歲免費）：
星期一至五

  • 成人：$178
  • 小童（120cm以下）：$128

星期六、日

  • 成人：$188
  • 小童（120cm以下）：$138

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7.西貢海灣會燒烤會所

西貢海灣會燒烤場佔地達2萬5千呎，無敵海景配上綠油油的草地，猶如世外桃源，場內另有一間滿布小燈泡的玻璃屋，待黃昏或晚上時，燈飾亮起，打卡一流！ BBQ場提供無限時任飲任食自助燒烤，大家可以盡情燒足一日！食物方面，場地提供基本燒烤食物外，如各款肉款及蔬菜等，亦有額外附費的生猛海鮮和即燒乳豬。價錢上，每位成人只需$238起，小童入場更是半價，算是抵食之選！

西貢海灣會燒烤會所 Beach BBQ King
地址：西貢大網仔路沙下村9號地下
營業時間：
星期一至五（18:00 - 00:00）
星期六至日（13:00 - 00:00）
電話：27920683
價錢：

  • 星期一至四：成人$198
  • 星期五：成人$218
  • 星期六至日：成人$238）
  • 兒童均為半價

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8.汀角灣燒烤農莊

這裡除了設有燒烤場外，小朋友還可以參加農莊導賞團，體驗耕作的滋味。燒烤場最為獨特的是360度自動旋轉燒烤機，一次過可以烤熟12串串燒！場內燒烤不限時，供應過30款食物，包括雞翼、豬頸肉、扒類、丸類、墨魚頭、金沙骨及香草羊架等。

汀角灣燒烤農莊
地址：大埔汀角路17號DD29地段汀角路村對面 
電話：2656 1346 / 5313 5848 
營業時間：
星期一至五12nn-10pm
星期六、日11am-10pm 

價格：
串燒/港式燒烤
星期一至五：成人$168，兒童$100
星期六、日：成人$188，兒童$100

旋轉燒烤
星期一至五：成人$188，兒童$100
星期六、日：成人$208，兒童$100
公眾假期、節日及前夕另特別收費
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9.天水圍綠田園

天水圍的綠田園是一間逾20萬平方呎的大型農莊兼燒烤樂園，除了有大型燒烤場外，還有多項水上遊玩設施，以及供客人免費參觀的動物農莊和自耕農莊。而燒烤場為大型有蓋燒烤場地，有冷氣玻璃屋，大家可以嘆著冷氣燒烤。套餐食材方面包括海鮮、肉類和飲品等，同時亦包含蜜糖、燒烤叉、餐具等的燒烤用具。這裡既可以玩樂又可以燒烤，非常適合一家大小來玩樂！

天水圍綠田園
地址：天水圍沙江圍側（由天華路進入）
營業時間：（遊戲設施）上午10時至下午6時、（燒烤）上午10時至晚上9時
收費：
農莊：
免費入場（部分遊樂設施需收費）

燒烤場
BBQ燒烤套餐：
4至5位燒烤餐：$730
4至5位海鮮燒烤餐：$1020
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10.觀塘 NN Club

位於觀塘巧明街的NN Club，設有室內及室外露台，大家可以享受天台BBQ之餘，飽覽附近街景。場內提供3款BBQ套餐，設有午間及晚間收費，每位分別為$258及$278起，可以任食牛扒、豬扒、雞翼等超過10款食材，並可以任飲汽水及紙包飲品！場內同時設有大型卡拉OK、英式桌球、街機、電動麻雀、Switch遊戲機及多款Board Games，時限為4小時。

NN Club
地址：觀塘巧明街105號好運工業大廈5樓C室
營業時間：星期一至日 11:00am - 3:00am
收費：
成人$258起/位（BBQ套餐日間），$278起/位（BBQ套餐晚間）
小童（3-12歲）減收$50/位（BBQ套餐日/晚間）
幼童（3歲以下）免費，任玩4小時
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責任編輯：王明芳

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