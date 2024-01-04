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【童年回憶】《足球小將》作者高橋陽一宣布結束連載　面世43年啟發多位球星

社會 19:49 2024/01/04

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《足球小將》是不少人的童年回憶。(資料圖片)

日本著名動漫《足球小將》作者高橋陽一宣布引退，《足球小將》系列漫畫將會結束連載。

高橋陽一在最新一期《足球小將雜誌》刊出連載完結公告，並附有一封高橋陽一寫給讀者的信，信內稱，「一直以來持續獨自前行，覺得是時候完結，並向新一章進發。然後，最後旅途的去向已決定好」，正式宣布自己將從一線漫畫家引退，而《足球小將》系列漫畫亦會一併結束連載。

現年63歲的高橋陽一稱自己年事已高，雖然目前身體健康，但若繼續執筆，始終都要面對體力衰退的情況，亦難以學習用數碼製作等。他更提到自己早在2005年連載「Golden 23」篇時，就已經考慮在奧運篇完結時引退，只是當時考慮到長期支持的讀者，才沒有在當時公開想法。

《足球小將》漫畫自1981年4月推出，講述主角戴志偉(大空翼)自小學時代起踢足球一直到成為職業足球員的故事，至今面世43年，一直深受不同年代的兒童、青少年歡迎，之後更改篇成動畫及發展成各種遊戲，而許多世界級球星亦曾指自己受到該漫畫的啟發，反映《足球小將》在動漫界及球壇均有一定影響力。

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