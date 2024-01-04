【提防騙案】恒生籲客戶慎防偽冒fb與ig廣告　騙徒誘導提供銀行資料

▲ 恒生銀行提醒市民慎防近期的偽冒fb與ig廣告。（資料圖片）

恒生銀行提醒市民慎防近期的偽冒fb與ig廣告。恒生指，有偽冒fb與ig廣告及其相關連結和網站，顯示了恒生商標，誘導用戶提供個人資料或e-Banking登入資料，強調相關廣告為偽冒性質，與恒生沒有任何關係。

恒生重申，不會通過電郵、短訊或任何即時通訊軟件要求客戶登入個人e-Banking以驗證或取消交易、申請或更新安全裝置、要求客戶提供如身份證、e-Banking登入資料、信用卡資料或一次性密碼等。

以下為偽冒fb與ig廣告、其隨附域址及相關網站截圖：

▲ 偽冒ig廣告。（恒生圖片）

▲ 偽冒網站截圖。（恒生圖片）

「hxxps://hangseng[.]apply[-]logon[.]com/?fbclid=PAAaYI7lbcU81Y[-]1y5 8bdPZhjS1AqCfeHcI9eH6bYQl[-]gPLfYOAU0DJh4dTy8_aem_AToFu6[-]2[-] FOR26q06zgSK11dzfcfAGp36qce9RPnP-_jcY_LgxcxIckDckntHvJnl1jVzQQ3kEIsjwlezTHE_eT」

恒生提醒， 儘管上述截圖具參考性，但市民收到的偽冒廣告及網站或稍有細微差異，又提醒客戶應在瀏覽器上的地址欄目輸入銀行的正確網址（www.hangseng.com ／ www.hangseng.com.cn）。

市民如對自稱是恒生銀行的電郵、短訊、fb賬戶或網站的真偽存有疑問， 可將相關資料電郵至phishing@hangseng.com，然後把該訊息徹底刪除；如有任何疑問，亦可致電客戶服務熱線28220228查詢。

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責任編輯：梁薾心