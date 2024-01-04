【限量版車票】港鐵推出龍年賀年車票套裝　1.21起發售

▲ 港鐵推出一套2款的「港鐵龍年賀年車票」。（港鐵圖片）

農曆新年將至，港鐵公司推出一套2款的「港鐵龍年賀年車票」與乘客一同喜迎龍年，本月21日起發售，售價為120元，乘客可於大年初一（2月10日）， 憑賀年車票無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士；車票使用後可保留紀念。

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一套兩款的「港鐵龍年賀年車票」以中國書法藝術和現代插畫為設計元素， 分別由前港鐵建築師區傑棠及本地藝術家李廣晞創作，展現靈龍威武而靈活的飛翔神態。其中，區傑棠自1985年開始，便為港鐵車站以書法題字，其墨寶一直伴隨乘客旅程，多年來廣受港人熟悉，而他今次亦續用其雄渾帶勁的行草書法勾勒出「龍」字；另一款賀年車票則配以李廣晞所繪出神態威武的靈龍插畫，兩者互相呼應，再加上以代表喜慶和輝煌的紅色及金光主調，祝願乘客新一年龍精虎猛。

賀年車票套中的「靈龍互動利是封」亦富設計心思，且加入互動元素，只要拉動利是封前方捧著金元寶的金龍，封套上的龍字書法隨即轉變成靈龍插畫，突顯中國文字的「象形」特色；封套背面更附上二維碼，MTR Mobile用戶掃瞄後可下載一套6款WhatsApp動態貼圖，將靈龍祝福傳送給親朋好友。

「港鐵龍年賀年車票」套裝售價為120元，包括2張車票、1個票套及8個「靈龍互動利是封」，由1月20日至2月10日於MTR e-Store（港鐵網上商店、金鐘站及香港西九龍站門市）及各港鐵客務中心（非付費區）公開發售。乘客可於甲辰龍年大年初一，憑賀年車票無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士；車票使用後亦可保留作紀念之用。

MTR Mobile登記用戶1月20日至2月10日透過MTR Mobile及港鐵網上商店購買賀年車票，更可以優惠價港幣108元訂購賀年車票套裝並賺取MTR分，以MTR分兌換現金付款更可享折上折優惠

港鐵公司常務總監-香港客運服務楊美珍表示，港鐵自1986年推出虎年賀年生肖車票以來，一直深受市民歡迎，為乘客在佳節時刻送上溫暖祝福。而今個龍年的賀年車票設計，包含了中國書法藝術及現代插畫元素，將金龍威猛靈活的躍動姿態呈現市民眼前，祝願全港市民祥龍瑞氣、龍運亨通。

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責任編輯：梁薾心