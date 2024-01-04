【新年新鈔】恒生：1.23起網上預約兌換新鈔套裝　 「派e利是」抽獎贏8,888元旅遊禮券

▲ 派發恒生e利是即可參加大抽獎贏過萬份豐富獎賞。（恒生圖片）

農曆新年將至，恒生銀行今日（4日）宣布，將推出網上預約新鈔套裝兌換服務，客戶可由本月23日起分階段預約，又帶來全新形象的「派e利是」功能，客戶派發後即可參加「恒生財神轉出好運大抽獎」，贏走8,888元電子旅遊禮券等過萬份豐富獎賞。

恒生指，為方便喜愛派發實體利是的客戶，將推出網上預約新鈔套裝兌換服務，以減省輪候時間。由本月23日起，客戶可分階段登入恒生e-Banking作網上預約，選擇日期、時間和分行以兌換一套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔。

另外，恒生全線地面分行將於本月25日起，提供兌換新鈔服務，並於1月25至27日提早於上午8時30分開始營業。而恒生優越私人理財及優越理財客戶可與專屬客戶經理預約換領新鈔。客戶只需登入恒生Mobile App，透過Prestige RM Connect登記後，以WhatsApp或WeChat等即時通訊軟件聯繫專屬客戶經理，預約於1月25日起到分行換領新鈔，換完即止。

為應付農曆新年期間的服務需求，6間指定恒生分行亦將於2月17及24日延長營業時間至下午5時，為客戶提供開戶及非櫃位銀行服務。

電子利是方面，恒生帶來全新形象的「派e利是」功能，特意設計了多款至潮e利是，包括與本地年輕潮物品牌TinBot the Collectibles鐵寶奇盒合作推出的「恒生鐵寶財神家族」、 以恒生經典財神為藍本的「元祖財神」，以及由可愛招財貓與親切旺財狗變身而成的「招財神」與「旺財神」。

為了增添節日喜慶氣氛，更推出「恒生財神轉出好運大抽獎」，客戶在本月27日至2月25日期間，透過恒生Mobile App「派e利是」、以轉數快轉賬，或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過 HARO WhatsApp 參加，有機會贏取過萬份豐富獎賞，包括限量30份的8,888元電子旅遊禮券、限量12,888份的68元電子餐飲禮券等。「派e利是」愈多，中獎機會愈大。

兩米高的恒生「元祖財神」將與「招財神」 和「旺財神」，在2月6日至14日期間，亦會於銅鑼灣希慎廣場現身，率先與市民拜個早年，帶來更多旺氣、獎賞和歡樂。

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責任編輯：梁薾心