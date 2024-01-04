  • 17°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 00:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學年報】6間資助大學虧轉盈　港大盈餘20億歸因投資改善、學費增

社會 22:31 2024/01/04

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

香港大學稱過去一年投資表現改善，其學費收入亦激增17%。（資料圖片）

新冠疫情過後，8間資助大學財政狀況均有改善，其中6間大學更成功扭虧為盈，包括前年勁蝕10億元的香港大學，最新錄得年度盈餘近20億元。港大年報解釋是投資表現改善，其學費及課程收入更按年增加17%；科技大學、中文大學及理工大學均錄逾10億盈餘。

唯獨城市大學再錄虧損，但年度虧損收窄至3.6億元，城大解釋「原來預算投資及捐款收入未能實現」，該校錄得利息及投資收入，亦跑輸其餘7間大學。

8間資助大學陸續發布2022/23年度年報或財政報告，繼2021/22年度多達7間大學錄得財務虧損，最新報告披露情況已大幅扭轉，過去一年共7間大學均錄得盈餘。在投資獲利最多的是中大，錄得8.8億元收入，其次是科大8.1億元。

中大投資獲利8.8億　冠8大

港大於2021/22年度曾蝕9.7億元，2022/23年度盈餘高達19.7億元，稱冠8大。港大年報解釋，投資表現改善令大學轉虧為盈，翻查港大前年投資「損手」嚴重，利息及投資方面錄得21.6億虧損，去年成功止蝕並錄得4.6億元投資收益。

港大年報亦提到，教資會資助增加，以及學費穩定增長，也為大學增加收入；報告顯示，港大上年度「學費、課程和其他費用」收入為48億，按年增加7億元，升幅高達17%；年內所獲政府補助亦增加6.6%至65.7億元。港大年報亦稱，會繼續堅守知識自由、自主和多元，將繼續投資於改善人力資源、基礎設施及科技，以引進高質素教授及吸引成績最好的學生。

另外5間轉虧為盈的大學，包括科大、中大、浸大、嶺大及教大，各校前年皆錄得整體蝕損，分別蝕2.3億、6.1億、4億、7,479萬及3,013萬元，皆於去年成功轉為盈餘，分別達11.6億、10.5億、6.1億、2億及1.7億元。

理大則於前年錄得3.4億盈餘，去年盈餘擴大至10.2億，按年急升2倍。校方在年報透露每年會預留4,000萬元作為中央基金，資助非本地服務學習科目、學生交流考察和其他非本地學習活動，目標到2027/28年度，所有本科生在學期間參與至少1次非本地學習體驗活動。

唯一錄虧損　城大收益低於預期

城大是8大之中唯一錄得虧損的大學，但由前年蝕14.2億元，去年大幅收窄至虧損3.6億。城大司庫錢應安在年報表示，大學在2022/23年度面對投資市場挑戰，導致收益低於預期，校方將密切監控財務狀況。

此外，前年8大均在利息及投資方面錄得虧損，城大去年成功止蝕，錄得669萬元收入，但仍跑輸8大。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【大學年報】中大籌得6.5億捐款　經歷校政風波吸金力仍稱冠8大
22:39 2024/01/04
【大學年報】中大籌得6.5億捐款　經歷校政風波吸金力仍稱冠8大
【紀律處分】科大10年間接獲40宗辦活動受懲個案　涉提供酒精、言論不當
10:56 2024/01/03
【紀律處分】科大10年間接獲40宗辦活動受懲個案　涉提供酒精、言論不當
【港大風波】張翔指校政風波「實屬不幸」　或有人對大學改革有不同意見
16:31 2023/11/16
【港大風波】張翔指校政風波「實屬不幸」　或有人對大學改革有不同意見
【人事任命】港大校委會通過任命劉澤星為港大醫學院院長
22:01 2023/11/28
【人事任命】港大校委會通過任命劉澤星為港大醫學院院長

你可能感興趣

【大學年報】中大籌得6.5億捐款　經歷校政風波吸金力仍稱冠8大
22:39 2024/01/04
【大學年報】中大籌得6.5億捐款　經歷校政風波吸金力仍稱冠8大
【紀律處分】科大10年間接獲40宗辦活動受懲個案　涉提供酒精、言論不當
10:56 2024/01/03
【紀律處分】科大10年間接獲40宗辦活動受懲個案　涉提供酒精、言論不當
【港大風波】張翔指校政風波「實屬不幸」　或有人對大學改革有不同意見
16:31 2023/11/16
【港大風波】張翔指校政風波「實屬不幸」　或有人對大學改革有不同意見
大學 香港大學 學費 疫情 止蝕 人力資源

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐丨許芷熒網上報喜懷第三胎　驚喜到流淚：啱啱紮完肚修完身
香港小姐丨許芷熒網上報喜懷第三胎　驚喜到流淚：啱啱紮完肚修完身