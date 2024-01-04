【大學年報】6間資助大學虧轉盈　港大盈餘20億歸因投資改善、學費增

▲ 香港大學稱過去一年投資表現改善，其學費收入亦激增17%。（資料圖片）

新冠疫情過後，8間資助大學財政狀況均有改善，其中6間大學更成功扭虧為盈，包括前年勁蝕10億元的香港大學，最新錄得年度盈餘近20億元。港大年報解釋是投資表現改善，其學費及課程收入更按年增加17%；科技大學、中文大學及理工大學均錄逾10億盈餘。

唯獨城市大學再錄虧損，但年度虧損收窄至3.6億元，城大解釋「原來預算投資及捐款收入未能實現」，該校錄得利息及投資收入，亦跑輸其餘7間大學。

8間資助大學陸續發布2022/23年度年報或財政報告，繼2021/22年度多達7間大學錄得財務虧損，最新報告披露情況已大幅扭轉，過去一年共7間大學均錄得盈餘。在投資獲利最多的是中大，錄得8.8億元收入，其次是科大8.1億元。

中大投資獲利8.8億 冠8大

港大於2021/22年度曾蝕9.7億元，2022/23年度盈餘高達19.7億元，稱冠8大。港大年報解釋，投資表現改善令大學轉虧為盈，翻查港大前年投資「損手」嚴重，利息及投資方面錄得21.6億虧損，去年成功止蝕並錄得4.6億元投資收益。

港大年報亦提到，教資會資助增加，以及學費穩定增長，也為大學增加收入；報告顯示，港大上年度「學費、課程和其他費用」收入為48億，按年增加7億元，升幅高達17%；年內所獲政府補助亦增加6.6%至65.7億元。港大年報亦稱，會繼續堅守知識自由、自主和多元，將繼續投資於改善人力資源、基礎設施及科技，以引進高質素教授及吸引成績最好的學生。

另外5間轉虧為盈的大學，包括科大、中大、浸大、嶺大及教大，各校前年皆錄得整體蝕損，分別蝕2.3億、6.1億、4億、7,479萬及3,013萬元，皆於去年成功轉為盈餘，分別達11.6億、10.5億、6.1億、2億及1.7億元。

理大則於前年錄得3.4億盈餘，去年盈餘擴大至10.2億，按年急升2倍。校方在年報透露每年會預留4,000萬元作為中央基金，資助非本地服務學習科目、學生交流考察和其他非本地學習活動，目標到2027/28年度，所有本科生在學期間參與至少1次非本地學習體驗活動。

唯一錄虧損 城大收益低於預期

城大是8大之中唯一錄得虧損的大學，但由前年蝕14.2億元，去年大幅收窄至虧損3.6億。城大司庫錢應安在年報表示，大學在2022/23年度面對投資市場挑戰，導致收益低於預期，校方將密切監控財務狀況。

此外，前年8大均在利息及投資方面錄得虧損，城大去年成功止蝕，錄得669萬元收入，但仍跑輸8大。

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記者：馮琪雅