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【大學年報】中大籌得6.5億捐款　經歷校政風波吸金力仍稱冠8大

社會 22:39 2024/01/04

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中大上年度整體籌得6.5億元捐款，按年升近1成。（資料圖片）

中文大學近年經歷校政風波，但根據最新一份大學財務報告顯示，中大「吸金力」仍稱冠8間資助大學，上年度整體籌得6.5億元捐款，按年升近1成，跑贏香港大學的6.4億。新冠疫情漸退，但仍有4間大學所獲捐款少於前年。

綜合8間資助大學最新公布2022/23年度大學年報或財務報告，6間大學整體捐贈及捐款收入均按年上升。中大整體籌得6.5億元捐款，比2021/22年度6億元，按年增8%；在撇除「四舊」書院校董會及中大附屬公司外，中大獨立籌得5.6億元，更較前年4.7億元，按年急升2成。

中大財務報告指，有關捐款主要惠及研究和一般發展，並提到全球經濟增長放緩，但大學仍不遺餘力地向各方籌募捐款，「成功在這困難的時期」籌得上述捐款。惟對比中大在疫情頭兩年，2019/20年度及2020/21年度均各錄得逾10億元捐款收入，反映中大吸金力亦大不如前。

疫情漸退　4間資助大學捐款仍減少

除了中大，教育大學上年度捐款收入亦急升58%至1.7億元，嶺南大學增33%至4,638萬元，理工大學亦微升7%至2.1億元。

惟有4間大學捐款按年減少，包括科大減46%至1.3億元、浸大減40%至1.1億元、港大減37%至6.4億元，城大亦減15%至8,387萬元。

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記者：馮琪雅

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