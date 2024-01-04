【垃圾徵費】環保署指已作大量準備工作　強調「適應期」內仍會就亂拋垃圾執法

▲ 環保署。（資料圖片）

垃圾徵費4月實施，但各界對執行細節仍然有不少疑惑，亦質疑回收配套不足，批政府準備不善。環保署今日（4日）出稿，指已做大量準備，除展開宣傳教育工作外，亦不斷提升回收配套，並與各方持份者緊密溝通和合作，另強調徵費實施後的6個月「適應期」內，亦會對亂拋垃圾的行為採取執法行動。

環保署表示，過去三年不斷擴展社區回收網絡「綠在區區」，現時已有超過170個公共收集點遍布全港，包括11個「回收環保站」、34個「回收便利點」，以及超過130個每周定時定點以街站形式運作的「回收流動點」。「綠在區區」去年已接待超過500萬人次，而「綠綠賞」積分計劃的登記帳戶數目已超過40萬。環保署將會逐步在50個公共屋邨內設立小型「回收便利點」，剛完成標書評審工作，稍後將批出服務合約，其中三間小型「回收便利點」已經開始營運，包括「綠在葵芳」、「綠在大窩口」和「綠在啟業」，其餘的將會由本月起陸續開始營運。

環保署又稱，過去一年持續擴大廚餘回收服務，包括在更多公私營場所以及食肆集中的地區收集廚餘，整體廚餘回收量已達每日200公噸，比去年上升大約3成。環保署與房屋署以及香港房屋協會正合作把廚餘收集服務在今年內逐步擴大至全港所有公共屋邨，至今服務已涵蓋70個公共屋邨。而環境運動委員會剛於上月29九日開始接受有至少1,000戶的私人屋苑申請資助安裝智能廚餘回收桶以及相關維修服務，為期兩年。

環保署亦計劃於本月稍後開始宣傳購買指定袋或指定標籤的安排，而截至去年12月底，已在電視和電台播放約4,000次宣傳片或宣傳聲帶，即平均大約每日30次；在公共交通工具車站、車箱、地鋪餐廳店面及大廈大堂超過9,000部電視屏幕播放宣傳短片；在各區路旁、政府設施及公共屋邨展示超過1,200條宣傳橫額；在240輛巴士、100輛小巴及18艘渡輪展示廣告；在公共交通工具車站及大廈大堂超過2,000燈箱或框架展示宣傳海報；以及在約100個新聞及生活應用程式及網站投放線上廣告等，整個有關垃圾收費的宣傳工作會持續至今年年底。

環保署並稱，一直與不同業界保持溝通，並與他們共同制訂8份適用於不同業界的良好作業指引，截至去年12月底，已舉辦52場為物業管理業界及業主組織而設的網上簡介會，共超過6,000人參與；亦正與物業管理業監管局合作，舉辦其「持續專業發展計劃」下有關垃圾收費的認可培訓講座，供物業管理人牌照持牌人報名參加，以增進從業員的知識以應付其物管工作的需要。

此外，環保署指，有意見擔心垃圾收費實施後會有人隨便將垃圾棄置在公共地方，亦有意見誤以為垃圾收費實施後首六個月「適應期」內政府不會對亂拋垃圾作出檢控，強調「適應期」是讓市民習慣使用指定袋棄置垃圾，政府任何時候都絕對不會容忍亂拋垃圾，即使在垃圾收費的「適應期」內，仍會繼續採取執法行動。只要在公共地方非法棄置垃圾，無論是否用指定袋包好或貼上指定標籤，執法部門都會向相關人士處以3,000元定罰款通知書。環保署亦籲市民大掃除時妥善分類可回收物及廢物，政府會加強「綠在區區」人手安排。

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責任編輯：黃小冰