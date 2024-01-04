【特首訪莞】李家超盼要在國家發展建設爭取多席　籲工商界多推廣香港

▲ 特首李家超赴東莞出席活動。（李家超FB圖片）

特首李家超今日赴東莞，與廣東省人大常委會副主任、東莞市委書記肖亞非會面，就進一步推動港莞合作和粵港澳大灣區的發展機遇交流意見。另出席工商界高峰論壇及交流會。

在論壇上，李家超致辭時提到，現在有超過八千家港資企業在東莞運營，約佔大灣區港企三分之一，東莞的吸引力有目共睹。又提到將將推動建設東莞「香港國際機場物流園」的永久設施，首階段明年底前完成。

在晚上的「千人宴」上，李家超寄語工商界，繼續善用在內地和海外的人脈網絡，推動業務發展的同時，更要主動多加推廣香港魅力，增強商業夥伴、客戶及朋友對香港以至整個大灣區的信心。

李家超續指，在國家發展建設中，香港從不缺席，「以後不單止不缺席，我們要爭取多席」，爭取貢獻香港的長處。

觀生成式人工智能有感 特首︰可享受一般生活

晚宴上香港應科院運用生成式人工智能，作了集體發言。李家超說，看後問自己，「如果這個生成式人工智能能製造出行政長官第一號、第二號、第三號、第五號……第N號的視頻，那麼我就可以出席每一個我希望出席的論壇、大會，而且我可以享受我一般的生活。」不過自己是真心希望親自出席晚會。

「千人宴」是工商界年度盛事，珠三角工業協會自 2002 年起舉辦交流會，每次有多達一千名粵港澳工商界參與。

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責任編輯：趙居逸