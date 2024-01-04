【DSE2024】內地港人子弟學生將赴港應考　校長稱學生需自費租酒店或寄宿親友家

▲ 內地首2間獲接納「與考學校」的港人子弟學校約110名中六生，將以學校考生身份來港應考DSE。（資料圖片）

今屆中學文憑試（DSE）筆試開考在即，考評局今日（4日）表示，內地首2間獲接納「與考學校」的港人子弟學校約110名合資格中六生，將以學校考生身份來港應考DSE，早前預料有機會開拓的內地試場建議仍在探討，未有時間表。有內地港人子弟學校預料，學生需自費租住本港酒店或寄住親友家中，以便赴考，並盼局方集中編配試場，方便學生。

考評局今回覆本報查詢指，首2間獲接納成為DSE與考學校的港人子弟學校，即深圳香港培僑書院龍華信義學校及廣州暨大港澳子弟學校，將保送約110名中六合資格正讀生以學校考生身份報考DSE，並將物色適合的本港試場，安排有關考生應考甲類科目筆試、英國語文科口試，以及音樂科、體育科的實習考試等。預料將於2月初派發准考證，考生需赴試場應考各科。

廣州暨大港澳子弟學校總校長譚日旭向本報表示，該校「學生心裏有數」、已有心理準備要來港應考DSE，並稱「自己考試，自己負責」，預料學生需自費租住酒店或寄住親友家中。

他亦稱，初步計劃為學生在應考主科的一周安排酒店，但認為兩地通關後交通很方便，因此在等待應考選修科期間，學生可先返回內地。他又盼考評局能集中編配試場、盡量鄰近學生住宿地點。

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記者：梁凱婷