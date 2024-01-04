【非洲豬瘟】業界要求加強於屠房把關　 食物安全中心：設嚴格機制進行檢驗

▲ 食安中心指有嚴格機制監察動物疾病、以及進行檢驗。(資料圖片)

近期多個豬場出現非洲豬瘟個案，業界要求於屠房加強把關。食物安全中心發言人今日（4日）表示，為確保供港活豬沒有受非洲豬瘟感染，政府在入口和屠房層面均設有嚴格機制監察動物疫病，包括對進口食用活豬進行檢驗。政府一直重視非洲豬瘟對本地豬農和養豬業的影響，並密切監察其最新發展。近日發生的本地非洲豬瘟個案並未影響屠房運作，亦未有對活豬供應量及價格造成影響。

發言人表示，現時進口食用活豬皆來自受內地當局監管的註冊供港養殖場。每批供港活豬出口前均須接受隔離檢疫，並附同官方動物衞生證明書，證明活豬健康狀況良好，並未有感染非洲豬瘟的症狀。食安中心的獸醫也會在口岸牲畜檢疫站檢查活豬的健康情況。如內地供港註冊養殖場受非洲豬瘟疫情影響，該等養殖場便不能出口活豬供港。所有豬隻進入屠房後，食環署會在宰前及宰後進行嚴的檢驗，方可供應市場。過去四年，都沒有發現內地供港豬隻有非洲豬瘟的情況。

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由二零一九年六月起，屠房實施了「日日清」的措施，所有運到屠房的內地及本地活豬均會在24小時內屠宰。屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，以進行徹底清潔消毒，避免出現非洲豬瘟感染及病毒由屠房傳入本地豬場。此外，跨境活豬運輸車與本地活豬運輸車每次離開屠房前均需徹底清潔消毒。食環署和屠房營運商已安排額外人手監督，確保車輛已經徹底清潔和消毒才可離開。

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責任編輯：陳展棋