天王婚變丨內地網傳周杰倫背妻出軌　昆凌發聲明代澄清：勿再散播謠言

▲ 昆凌發聲明代老公澄清。

台灣天王周杰倫跟昆凌於2015年結婚，相差14年的戀情開花結果，婚後昆凌為周董誕下兩女一子，周董不時於社交平台放閃，被封「寵妻狂人」的他更買豪宅送給太太昆凌。

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冒充昆凌發文

惟近日內地瘋傳一張「昆凌發文控訴周杰倫出軌」的截圖，有人以昆凌頭像與名稱開設假微博帳號，昨日（1月4日）這名偽「昆凌」發文直指丈夫周杰倫出軌。

當中內文寫著「周先生，私下你虛偽的面具吧，你的完美人設不會隱藏你太久的，世界不會永遠被黑暗和欺騙籠罩，太陽終究會照耀大地驅散烏雲，這樣的日子我一天也不想再過了，周先生！你與你那些噁心的朋友們做的噁心的事情，真的會覺得不會有真相大白的一天？」

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周董跟太太甜蜜外遊

之後更hastag「周杰倫多人運動」和「周杰倫出軌」字眼，惟帖文很快被秒刪。

昨晚昆凌於微博發聲明，強調這是假消息為丈夫闢謠，當中昆凌寫道：「該文章內容不實、純屬虛構非昆凌所發」，她稱會保留法律追訴權，更點名不肖人士「勿再杜撰文章、散播謠言」。

至於周杰倫跟昆凌正甜甜蜜蜜於英國度假，周董更於IG分享合照，似乎未被傳言影響心情。

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