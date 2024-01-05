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最慘六合彩丨港男與友花4萬買16個字全部落空　網友看號碼驚嘆：巧妙避開

家事百科 19:15 2024/01/05

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港男與朋友夾份4萬多元投注16個號碼，竟巧妙避開所有中獎號碼，全數落空。(資料圖片)

新年財人人想要，六合彩2024年新年金多寶頭獎高達8,000萬，吸引不少人落注試試手氣，然而幸運之神未有降臨，反而出現被幸運之神遺棄的人。有港男於網上發文稱與朋友夾份4萬多元投注16個號碼，竟巧妙避開所有中獎號碼，全數落空。

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六合彩2024年新年金多寶攪珠於1月3日舉行，當日該港男於六合彩開彩前在社交平台Facebook發文，稱「今晚(1月3日)有大事發生」，指自己與42位朋友夾份投注16個號碼，期望中獎後發個新年財，並祝其他網友好運。

從帖文的六合彩投注紀錄中可見，他以半注形式買了7、9、12、13、14、16、23、24、29、30、36、38、39、45、47、49，總投注額達40,040元，投注紀錄顯示「注項已被接納」，料已確認投注。

然而幸運之神當天並未降臨他和他的六合彩戰友身上，當日六合彩新年金多寶開彩號碼是2、3、19、34、37、46，特別號碼是32，頭獎無人中，二獎14注中每注派逾54萬元，三獎318.5注中每注派6.3萬元。港男與他的六合彩戰友不但未能中頭獎，更是一個號碼也沒中，4萬多元的投注付之流水。

點擊圖片放大

帖文引起網友熱話，不少網民看到港男投注的號碼均感到驚訝，「 你都幾勁，巧妙地避開了所有號碼 」 。亦有網友笑言「42個戰友都係黑仔嚟」、「明燈！快啲話我聽下期你買乜」、「下次買佢冇買啲number」，亦有網民認為「買16 個字1個字都唔中機率<8%」、更有人笑言「除返每人都係九舊幾，都OK LA，當買咗個興奮同創咗歷史」。

所謂機會處處，今次唔中獎都不用灰心，由於新年金多寶頭獎沒人中頭獎，下期1月6日（星期六）攪珠頭獎若一注獨中，估計可獲9,600萬元獎金，截止投注時間為1月6日晚上9時15分。

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責任編輯︰王明芳

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