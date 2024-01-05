【咬人疑雲】荃灣男童遭狗咬傷面母親索賠15萬　網民反批不合理：你個仔扯狗毛先

▲ 小童右臉有狗咬傷痕形成的血痂，面部腫脹，狀甚恐怖。（Facebook 荃灣友）

荃灣有小童遭狗咬傷面部，其母親向狗主索賠15萬。近日一名港媽在社交平台發文，指在12月30日早上，其幼子被一隻黑色唐狗咬傷面部，情況相當嚴重，醫生更建議要見心理醫生。惟該名港媽在指，狗主卻以住公屋為由，拒絕繳付15萬賠償。

據該名小童母親附上的照片，其幼子右臉有狗咬傷痕形成的血痂，面部腫脹，狀甚恐怖。她又表示，作為一名媽媽，「心真係好疼」，稱幼子到現時仍處於很害怕的狀態，醫生建議要看心理醫生。

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而在事發當日，該名港媽指已與狗主協商，當時狗主聲稱會負責任，但數日後，港媽引述狗主稱其住公屋，無力繳付15萬元索賠，甚至連基本的醫藥費用亦沒有賠償。

該港媽續引述警方稱，漁農處要捕捉該狗隻才可以有下一步行動，惟她指該隻唐狗已經被狗主轉移到「無人知道的地步」，甚至猜測狗主已經「私了佐（咗）只（隻）狗」。她又指稱該隻唐狗「曾經咬過很多人」，漁農處亦曾捕捉過，卻放回狗隻，而狗主依然繼續放養，「無帶口罩狗帶狗繩，俾個定時炸彈係街度行走」。

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不過不少網民就質疑，該名港媽所附上的黑狗照片中，其狗帶上已有「NO」及不可觸摸的圖案。而據荃灣街坊網民稱，平日上班經過時，都見該隻黑狗只會「瞓喺地曬太陽」，或是「搵附近舖頭d人攞吓嘢食」，懷疑是小童先觸摸狗隻，港媽或有疏忽照顧之嫌，「將個責任推落隻唔識講嘢嘅狗身上」。亦有人認為港媽索賠15萬元金額過高，並不合理。

亦有自稱為目擊者的網民表示，事發前該小童曾「扯狗毛」，認為該名港媽「你睇住個仔咁粗魯你都有責任」。

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記者：黃穎津