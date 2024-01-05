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網絡熱話｜男童荃灣被狗咬傷臉　媽媽心疼控訴狗主不賠償反惹網民批評

兒童健康 10:51 2024/01/05

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媽媽心疼兒子荃灣被狗咬傷臉，控訴狗主不賠償，反惹網民批評。

近日有媽媽在網上發文，指兒子在荃灣被一隻黑狗咬傷臉，媽媽事後向狗主索償，但就指對方答應賠償後又反口，至今仍未有金錢賠償。該名媽媽指，警方表示漁農處要抓到狗隻，才會有後續下一步行動，但目前她卻不知狗隻蹤影，呼籲其他網民要小心。帖文引來熱烈議論，但不少網民卻批評該名媽媽的做法及說辭。

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據Facebook群組「荃灣友」，一名女網民昨日（4日）連圖發文指：「求求大家幫幫我，我要舉報無良狗主」。女事主稱，有一隻黑狗經常在荃灣沙咀道附近出現。而事發在2023年12月30日早上，女事主指，自己的兒子被這隻黑狗咬傷臉龐，情況很嚴重，當時狗主曾向她承諾會負責，其後卻改口：

但事情過去幾日，狗主突然反口話我住公屋，係無錢賠。到現在為止，狗主連基本的醫藥費用都沒有俾過。

女事主續指：「現在警方話要漁農處抓到隻狗先可以有下一步行動，但係隻狗已經被狗主抓到無人知道的地步，或者狗主已經私了佐（咗）只狗。」女事主又表示涉事黑狗曾「咬過很多人」，又指漁農處試過抓狗後又放回：

狗主依然繼續放養，無帶口罩狗帶狗繩，俾個定時炸彈係街度行走

女事主在帖文最後表示：

我係度求助各位，如果有見到只狗請馬上報警，黑狗係唐狗，頭有no字牌。我是一名媽媽，心真係好疼，仔仔到依家都處於很害怕的狀態，醫生建議要睇心理醫生。

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而從女事主分享與狗主的對話截圖中，顯示女事主曾向狗主索償15萬元，女事主又在網上公開兒子的傷勢相片。帖文引來網民熱烈議論，但就有不少人批評該名媽媽：「狗主話會負責，佢係咪講負責醫療等等，你一開口就問人攞15萬？」、「阿姐 我又想問吓你自己點解唔睇住自己個仔嘅？」、「舉報不用人幫，可以直接報警」。

亦有人留言表示：「有街坊話你個仔成日同隻狗玩」、「我會做人證，你個仔扯X隻狗啲毛又點計」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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