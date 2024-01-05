珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父

一名30歲男子自早前不幸痛失愛犬，一直自責內疚，至昨日上午（4日）向友人傳「遺言短訊」，希望對方可代為照顧中風病父，其後被發現從新蒲崗一幢工業大廈墮樓，經送院傷重不治，事主父親得悉兒子噩耗後大為悲痛。

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難捨愛犬離世

警方昨日中午（4日）接獲事主友人報案指，收到事主的一則短訊，當中表示：

「我們下世有緣再見，得閒幫我照顧我爸爸，我去陪朱古力（愛犬）啦。多謝你，你是唯一一個當我係朋友的，如果有機會請幫忙照顧我爸爸。」

友人懷疑事主在新蒲崗永濟工業大廈企圖自殺，遂報警求助。救護員到場發現事主倒臥上址一個平台位置，當時他已陷入昏迷，沒有呼吸脈搏，經送往聯合醫院搶救終不治。警方現場檢獲遺書，初步相信事主從上址一個單位墮下。

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自責沒繫好狗繩

據事主友人稱，30歲的事主在上址經營派對房間，開業已5年多。他過去飼養一隻名為「朱古力」的芝娃娃已經5年，不過他去年12月17日遛狗時，疑沒有繫好狗繩，結果令愛犬「朱古力」衝出馬路遭車輛撞斃，自此他對此深感自責。

他昨日在社交平台表示：

「Bb我真係好掛住你，係我唔好，沒好好睇住你，搞到你被車撞死。下一世可唔可以再陪過我，我一定要好好照顧你，原諒我養你咁多年，都沒同你合照過一張相，對唔住，我會嚟陪你的。」

據悉，事主與父親相依為命，自父親數年前中風後一直行動不便，日常起居需由兒子照顧。事主父親得悉兒子的噩耗後極為傷心，現時由事主的兩名友人照料。

醫生：親友忌說一句話

精神科專科醫生沈君豪曾接受訪問指，面對寵物辭世，主人可透過以下步驟該面對失去寵物的哀痛：

接受離世：肯家自己哀傷的情緒，尋求情緒抒發出口，向親友傾訴，從中獲得力量

每天抽時間懷念：每天抽10-15分鐘，寫下與寵物的回憶，可放聲大哭，宣洩情緒

沈君豪表示，寵物離世後，一般主人也會為寵物舉辦告別儀式。主人可以在告別時多向牠表達一直以來的感受，例如向牠說謝謝，謝謝牠的不離不棄，成為自己的心靈伴侶。與牠道別後，將你們的關係好好保存在心裡；主人亦可讓愛延續，種植盆栽以紀念牠的生命、將牠的骨灰製成項鏈、將牠的一事一物擺放在家中的角落，定時地思念牠。

有些回憶在腦海中會隨時間而漸漸忘記，主人可在每天特定時間，譬如抽10至15分鐘的時間，將與寵物的共同回憶和點滴寫下。與寵物相伴的時刻都是美好且快樂的，將回憶記下來，細細地懷念最美的過往，例如你們初次相遇時的畫面、你們最愉快和難忘的經歷等。在記錄過程中，如有需要可安心地放聲大哭，讓自己的情緒有個出口。

沈君豪醫生指出，親朋好友的一句「只是一隻寵物，再養另一隻寵物便可以了，別太傷心。」這句說話對主人來說有如錐心之痛。作為主人身邊的朋友或家人，應先理解寵物對主人的角色，牠對他而言不止是陪伴的角色，更可能是心靈和情緒的依靠。主人可能會有失落、內疚、難過、心痛等情緒，當朋友不明白自己的傷痛而無法配合適當的情感去作出安慰時，當事人難免會感到自己的感受不被認同，甚至懷疑是否不應在人前坦露真實的感受。

沈君豪醫生表示，朋友唯一可做的是「陪伴」，不論說多少安慰的說話，也無法令朋友變得開心，因此不必對自己抱有如此苛刻的期望和要求。許多時，失去寵物的主人需要告訴別人自己有多失落，失去的寵物對他的人生有多重要，他和寵物過往的經歷是怎樣。他們希望你可以明白他的傷痛，此時「同理感」是最大的幫助，明白他的傷痛，讓他分享傷痛的感覺，從而抒發情感，有助推進他的哀傷歷程。

防止自殺求助熱線

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

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社會福利署熱線：2343 2255

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醫管局精神健康專線：2466 7350

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