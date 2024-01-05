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張氏一家丨張致恒欠債未還又再度失業　老婆雯雯：有提出每星期還錢

娛樂 11:57 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

張致恒（Steven）欠債未還兼再度失業。

踏入2024年不久，張致恒（Steven）一家六口又再度遇上難關！KOL Sean在社交網爆出Steven已未有在情趣用品店工作，更公開疑似Steven與債主的對話錄音。

Steven一家六口失去一大經濟支柱，而Steven又繼續無力承擔債務，到底該如何是好？

張氏一家︱張致恒太太晒親子溫馨片後再度放負　雯雯：打嘢出嚟為咗條氣舒服啲

疑似Steven與債主對話曝光

在疑似Steven與債主對話錄音中，Steven以哭腔向債主表示拒還債，他表示︰「大哥我都同你講過，就算我係還畀你，我都只係還到一、二千，我冇咁多錢可以還畀你。再加上我而家冇喺嗰度返工，冇人幫我湊仔，出唔到去做嘢。」

他續說：「我而家仲諗緊方法去搵錢，你逼我都冇用…你咪去…唉，我唔知啊，我嗰個老細喺英國住，同呢邊倒轉時差，所以佢夜晚先出糧，我而家都等緊佢過錢畀我，一有我就即刻轉畀你好冇，新嘅一年大家好嚟好去好冇啊？我好攰呀！」

Steven已辭去情趣用品店的工作。（IG圖片）

失業Steven被欠薪？

Steven稱要照顧小朋友而辭去情趣用品店工作，而其老婆區燕雯（雯雯）早前就大爆Steven「唔湊仔」：「個仔發高燒不停喊，我喺度氹，出面兩個仔肚餓夠膽死話冇錢，所以冇處理。大佬，你唔識煮嘢㗎？為咗瞓覺自己唔去讀個平安卡都算，個仔一開學就唔帶佢返學其實你究竟想點樣？！」

在昨晚（1月4日），Steven在社交網澄清欠薪問題，他寫道：「從來都冇欠薪，只係我同我嘅朋友溝通上有問題，所以誤會咗我冇糧出，因為上個月我同啲仔一齊病咗成個月，所以淨係返咗七日工，七日工有幾千蚊，但係因為本身老細預知（支）咗錢畀我，所以每個月我都要出糧扣錢，所以今個月冇糧出。就係咁簡單。」

Steven指：「從來都冇欠薪」。

雯雯：有提出每星期還錢

雯雯於昨晚（1月4日）接連發布IG限時動態，她指：「如果賣慘解決到問題，我就唔洗咁癲、成日要發洩，的確係有好多媽媽幫過我，但我亦有還，新一年，我亦已經逐步解決緊問題。我都希望能夠可以一時三刻能夠解決哂。不段（斷）去評論嘅人，除非你幫過我，如果唔係你冇資格! 如果你希望逼死一個人，你就繼續!」

她又有發長文解釋Steven與債主的事：「借錢俾人嘅時候就稱兄道弟，最後發現呢個人冇利用價值，就忽然話要全部錢還晒......你幫一個人嘅時候，你都知佢咩情況，佢有乜可能一次過可以玩（還）得晒所有錢俾你......佢話想分期還俾你，你又唔接受。」

其後，她強調：「重新（申）一次，有提出每星期還錢，但對方唔接受。」

而欠債的Steven就暫時未有再就事件於IG限時動態內作回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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