北上消費丨WeChat Pay HK、Costco聯手推獨家優惠　勁派逾百元大禮包兼享三倍積分

▲ WeChat Pay HK與Costco聯手推出獨家優惠，勁派逾百元大禮包兼享三倍積分。(有關機構提供)

為慶祝倉儲連鎖超市Costco開市客深圳首間旗艦店下週五(1月12日)開幕，WeChat Pay HK於1月中旬向每位WeChat Pay HK用戶獨家送出總值128.88港元大禮包，而整個2月份每位以WeChat Pay HK港幣消費的用戶即可享三倍WePoints積分，不妨與親朋好友週末假日北上探索這個新購物景點。

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倉儲連鎖超市Costco開市客將於深圳龍華區落戶，為華南首間門店兼全國第6家門店，騰訊金融科技副總裁洪丹毅先生表示：「Costco開市客主打高性價比的商品，相信將會深受港人歡迎。今次與Costco開市客合作，為用戶發放獨家大禮包以及三倍WePoints積分獎賞，鼓勵用戶體驗高品質的食品和貨品。」

從香港西九龍站乘搭高鐵到深圳北站，再乘車10分鐘，即可到達Costco開市客旗艦店。超市提供三層室內停車場以及一個室外停車場共設立近1,000個停車位，亦設有電動車充電站。港人無論乘坐公共交通工具或自駕出行，到Costco開市客深圳旗艦店同樣方便，料成為北上新熱點。

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作為港人北上最常使用的電子支付平台之一，WeChat Pay HK為與用戶慶祝深圳又一消費熱點開幕，將於1月中旬與Costco開巿客聯手推出獨家優惠，為每位用戶獨家送出總值128.88港元大禮包。

當中包括：

1.限量Costco開巿客微信小程序專屬優惠券，可享滿200港元減20港元優惠。

2.線下透過掃瞄店內推廣海報，可享滿400港元減20港元優惠。

3.人人可領50港元電子現金券禮包，在內地任何商戶累計完成相應消費次數即可解鎖對應優惠券。

4.首次在內地消費的WeChat Pay HK用戶可領20港元電子現金券禮包。

5.於新春指定日子期間，線下透過掃瞄店內推廣海報獲取200港元減18.88港元優惠券。

此外，WeChat Pay HK亦推出全新WePoints積分獎賞計劃，提供持續獎賞及回贈。用戶於2月在Costco開市客消費，即可享有三倍WePoints積分獎賞。而用戶使用WeChat Pay HK以港幣支付每1港元，WePoints積分即時倍增至3WePoints。

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責任編輯︰陳珈希