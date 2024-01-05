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【深圳COSTCO】領華旅行社推出$299團　包全球通用會員卡

社會 11:17 2024/01/05

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深圳COSTCO於2024年1月12日開幕。（網上圖片）

深圳COSTCO開市客超市，於今年1月12日開幕。領華旅行社推出2個深圳COSTCO兩天一夜團，團費分別$299及$399起，每兩位報團更可獲贈一張全球通用會員卡。

深圳COSTCO位於龍華區民達路68號，坐深圳地鐵4號線（龍華線）紅山站B出口。港人可考慮乘高鐵往深圳北站，轉車搭4號線坐多1個站。或者直接坐港鐵到落馬洲站，4號線一直坐到紅山站。

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領華旅行社深圳COSTCO團

其中最平的$299團，第一天會食兩餐盛宴，分別是「招牌琵琶鴨宴」、「脆皮燒雞宴」。到訪至少3個景點，包括「古色古香 牙香街」、「茶文化博物館」、「松湖煙雨」。第二日包酒店自助早餐，參觀景點「甘坑客家小鎮」，食飽午飯後就到深圳COSTCO血拼。

領華旅遊的$399團更搶手，多日已經成團，兼且部分日子漲價。第一天行程主要去景點「觀瀾版畫村」，之後入住東莞銀色假日酒店，於酒店食自助晚餐，享用水療SPA、麻將、KTV等娛樂，不用再跑景點。第二天自助早餐後，就會到深圳COSTCO朝聖。

COSTCO成為山姆勁敵

COSTCO開市客來自美國，屬於倉儲式大型超市，會員卡可全球各店使用。這意味持有香港電話號碼，也能申請做會員。

深圳COSTCO佔地逾16萬平方呎，售賣家電、家品、新鮮食品、雜貨等物品。其中最矚目貨品例如Dyson風筒、生肖金條都有得賣，還有多款迪士尼卡通人物超巨型公仔。

持內地微信的港人，可於COSTCO微信小程序登記做會員；也可以親身到COSTCO辦入會，領實體會員卡。

即日起至1月11日，於內地微信做COSTCO會員即享¥100折扣，優惠價¥199起入會，有效期由開業起計12個月。

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責任編輯：吳卓峰

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