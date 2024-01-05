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【深圳COSTCO】WeChat Pay HK派$128.88禮包　消費享3倍積分

社會 11:25 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

WeChat Pay HK與Costco開巿客深圳旗艦店聯手推出獨家優惠，派$128.88禮包及消費即享三倍WePoints積分。（WeChat提供）

WeChat Pay HK與Costco開巿客深圳旗艦店聯手推出獨家優惠，派128.88港元大禮包及消費即享三倍WePoints積分。

WeChat Pay HK為慶祝倉儲連鎖超市Costco開市客深圳首間旗艦店於2024年1月12日開幕，將於1月中旬向每位WeChat Pay HK用戶送出總值HK$128.88大禮包，並且整個2月份每位以WeChat Pay HK港幣消費的用戶即可享三倍WePoints積分。

HK$128.88大禮包共有5項優惠，包括：

1. 限量Costco開巿客微信小程序專屬優惠券，可享滿200港元減20港元優惠。

2. 線下透過掃瞄店內推廣海報，可享滿400港元減20港元優惠。

3. 人人可領50港元電子現金券禮包，在內地任何商戶累計完成相應消費次數即可解鎖對應優惠券。

4. 首次在內地消費的WeChat Pay HK用戶可領20港元電子現金券禮包。

5. 於新春指定日子期間，線下透過掃瞄店內推廣海報獲取200港元減18.88港元優惠券。

此外，WeChat Pay HK已推出全新WePoints積分獎賞計劃，為用戶提供持續獎賞及回贈。用戶於2024年2月份，於Costco 開巿客消費，即可享有三倍WePoints積分獎賞；用戶使用WeChat Pay HK以港幣支付每1港元，WePoints積分即時倍增至3 WePoints。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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