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真的很累︱婆婆被女兒「柯打」課後催谷興趣班 孫子哭訴太累：唔想再去你屋企

家事百科 15:38 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

電影《生生》劇照。

她邀請我到她家裏閒聊，大門甫打開，她卻一臉凝重地對準我：「殊！」示意我要寂靜吧，幹嘛？她隨即使勁地拉着我的手，兩人以極速步伐走進她的房間裏，途中我瞄到在大廳角落的鋼琴，有個小孩和一個女人並排而坐。

「哎吔，我真係愈嚟愈無記性喇，竟然忘記咗乖孫今日要學琴，如果俾阿女知道我約朋友嚟嘈住佢個仔學琴，我又要捱罵嘞！」她壓低嗓門說道。

自從丈夫去世後，她獨居。當獨生女兒誕下兒子後，這位婆婆可真忙到不可開交，孫兒大部分時間都會留在家裏方便照顧。家是她的，但很明顯她已不再是話事人了，整個世界已轉移到乖孫身上了。

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「你嚟評個理嘞！」她又是滿肚冤屈：「我個女成日批評我寵壞個孫，咁佢得五歲之嘛，我餵佢食飯有乜問題呢？嗱，依家俾菲傭看住佢喎，佢唔食就算啦，咁乖孫咪瘦晒囉！」婆婆緊張孫兒的心情是可以理解的，但她的女兒又不是無道理呀！「嗱，乖孫嗰日放咗學仲要趕去學游泳同埋上數學班，咁返到嚟我屋都倦到成個人呆咗啦，我咪俾佢瞓陣囉，哼！阿女竟然又罵我縱壞佢，話應該要佢溫習先，唔准瞓喎。」

她提及女兒時都會憤懣嘀咕，但談到乖孫時卻會旋即笑騎騎：「嘻嘻，我個乖孫真係好叻仔，五歲之嘛，就乜嘢都懂。」世上公公婆婆的眼中，試問有那個孫兒不是資優兒？

那天茶敘中段，婆婆要先行離去：「我要趕住去街巿買魚呀，我個乖孫只喜歡吃生猛游水魚。」這個婆婆太體貼了。

世事卻往往不能盡如人意，所付出的跟收回的，從來都不是正比。那天，她哭着臉地跟我傾訴，她的乖孫有天竟這樣問她：「婆婆，我究竟幾時先至唔使再嚟你屋企呀，我好累呀！」

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撰文 : 鄧藹霖

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