抽水王丨林作懷疑裕美懷孕　聲稱已為孩子改名：相信本人是經手人

▲ 林作稱懷疑裕美懷孕。

裕美懷孕，林作「升呢」做爸爸？裕美與林作拍拖約5年，而她最初被林作媽媽排斥，到2023年7月，林作視網膜脫落急做手術，而裕美徹夜照顧感動了林母。之後，林作更捲入JPEX事件，裕美對男友不離不棄，令她更獲林媽媽接受。

在2023年12月31日下午，林作在社交平台發文上載女友裕美入院臥床照片，寫：「18分鐘後我地今晚個倒數black-tie party就開始，唔知趕唔趕到呢？」

結果，他們都趕及齊出席倒數派對，林作上載二人合照寫：

由於有嘔吐及沒來經，主要係睇係咪有左（咗）。 醫生問有沒有做安全措施。 我說：有。我和她沒有任何房事。 所以主要是驗她有沒有出軌？！

不過裕美在帖文留言回覆：「2024年你還是五行欠打」

抽水王丨裕美除夕嘔吐不止入院 林作戲言：主要是驗她有沒有出軌

▲ 裕美在12月31日突然嘔吐不止入院。

稱聲已為孩子改名

但在3天前，林作在個人社交平台發文：

由於養妻育兒開支龐大，本人決定不日開啟全新事業。敬請期待。 2024年，真正服務廣大市民，貢獻社會，發揮正面價值。 不過其實主要舖路之後介紹自己推出自己推出顧問服務新業務。

到今日（1月5日）凌晨，林作再發功發文稱：「本人有理由懷疑，和田裕美有孕，尚待醫生確認。也有理由相信本人是經手人。故事描述指日可待，目前只想披露：孩子名字是林詐。」

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網民諷林作「戴帽」

而裕美暫時未有留言回應，至於部份網民覺得裕美未必真的懷孕，只不過又林作宣傳技倆。

另一方面，部份網民相信裕美懷孕，並留言送上祝福，可是同時另一批網民認為林作被派帽，紛紛留言嘲諷：「可能唔係姓林呢😂大家唔好咁老定住」、「你掂都冇掂過裕美 帽事既 放心啦～」等。

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