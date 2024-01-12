工作過勞｜30歲女疑過勞生病猝死　揭生前出差35天加班71小時　負責人1原因稱：難確認與公司有關

▲ 30歲女疑過勞生病猝死，揭生前出差35天加班71小時，負責人1原因稱：難確認與公司有關。

日以繼夜的工作，小心因過勞猝死。内地一名女子在出差35天，加班71小時後，近日疑因過勞生病，猝死家中。惟女子生前供職公司相關負責人稱，難以確認女子死亡與公司有關，建議其家屬走法律途徑。

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綜合内媒報道，湖南長沙一名梁姓女子上周三（3日）指出，其30歲的姐姐疑因長期加班，過度勞累而生病猝死。梁女稱，姐姐在湖南一間公司上班，在2023年11月至12月期間，公司讓她在貴州連續出差35天，累計加班71小時。

由於長期加班，梁女的姐姐感到身體勞累，多次向領導申請增加人手，惟公司一直沒有加派人員。去年12月15日，姐姐生病後請假回家，最終於12月17日不幸去世。

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梁女姐姐生前供職公司相關負責人稱，公司確實存在加班情況，但員工可以進行調休；因此對於其死亡，認為難以確認與公司有關，建議家屬走法律途徑，

我們也願意補償一些錢給她的家屬，但她的家屬要求太高了。

據悉，民警曾就此事介入調解無果。湖南天橋律師事務所邱凌雲律師表示，該公司長時間加班違反了勞動法相關規定，對員工造成的損害需要承擔賠償責任，家屬可向勞動行政機關去投訴，要求用人單位給予非因公死亡待遇。

大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞早前接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。

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6大過勞症狀

當工作繁重令身體超出負荷，隨時會引致過勞而死，工作過勞更有可能誘發心臟病。本港心臟科專科醫生李麗芬曾指出，有研究發現過於勞累會間接誘發心臟肌肉病變，增加猝死風險，年輕人更是高危一族。休息不足、長時間集中精力工作應酬，都有機會誘發「過勞死」，有研究顯示夜班工作的人士，比一般人心臟病發的風險高出20%至30%。而且，她稱過勞亦會引起其他慢性疾病，包括久坐的關節勞損、工作壓力過大，刺激胃酸增多，引起各種腸胃病及精神病等。

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問時提到，過勞不是單指工作，有時候人際關係都是其中一個原因。雖然沒有指標指出多少工作時數就等於過勞，陳醫生指如長時間工作後出現以下症狀，就要小心：

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