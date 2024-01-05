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提高警覺｜沙田公屋可疑男1秒破鐵閘狂撞密碼鎖　屋內女住戶1招應對男子咁解釋逃走

家事百科 12:21 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

沙田公屋可疑男1秒破鐵閘狂撞密碼鎖，屋內女住戶1招應對，男子咁解釋逃走。

臨近歲晚要小心門戶。沙田博康邨一名女住戶在網上發文，指日前在家時，一名可疑男子打開其單位的鐵閘，然後不斷嘗試解開木門的密碼鎖，她發現後立即反鎖木門，對方聲稱「搵錯」，然後拉上鐵閘離去。

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有關帖文和CCTV片段在網上流傳，事發於周二（2日）下午3時許，片中可見，一名戴藍色口罩、身穿淺藍色裇衫和灰色外套的男子以純熟手法，僅一秒左右便將單位的鐵閘打開，然後不斷嘗試解鎖木門上的密碼鎖。

在屋內的女住戶發現後，立即反鎖木門，而男子見狀隨即停止撞密碼的動作，並口窒窒表示，「唔好意思，搵...搵錯、搵錯」，然後拉上鐵閘離去。

（網上圖片）

女住戶翻查CCTV片段，發現該名形跡可疑的男子「慣晒手勢咁開鐵閘」，她事後致電博康邨保安辦事處，對方敷衍指會找同事跟進，但最後卻不了了之。

女住戶提醒街坊要鎖好鐵閘，不少網民看過帖文後留言，「報警捉人啦，有樣仲唔揾到」、「而家啲保安 好像乜都唔洗做」、「正常佢應該按門鐘先...冇人先會爆...好奇怪」、「大家真係臨近新年前，個個都要好小心至得」。

有美田邨的居民亦透露遇過類似事件，「我屋企人比人用膠水封鎖匙窿，之後一日比人撬大門，好彩入唔到」，又指事後立即安裝閉路電視。

神秘「踩線」符號解碼法

過往有不少網民發現單位外出現疑似賊人「踩線」符號，早前ＷhatsApp曾瘋傳有關符號的解碼方法，該兩個符號可分別解讀為「－－」即早上晚上均無人在單位內」，以「－＋」則代表早上無人，晚上有人。

網傳踩線符號意思。（網上圖片）

雖然該則WhatsApp寫明乃警方提醒大眾的信息，但TOPick曾翻查資料，暫未找到警方有關的告示，因此解讀內容未經核實，只供參考。

除了本港出現疑似賊人「踩線」的符號外，其實內地近年也曾發生多宗入屋盜竊事件，同樣有各種不同的「踩線」符號率涉在內，《人民網》曾解構內地的踩線符號意思：

（網上圖片）

到底賊人是如何踩線的？以下綜合賊人踩線手法：

1. 以傳單看線索

有賊人會觀察單位的廣告傳單，若門縫的傳單過多，代表戶主有一至兩天沒有清理，從而判斷戶主一家外出。

2. 以藉口試探

亦有賊人或會以查煤氣錶等籍口拍門，或打電話試探。他們或會在電話中裝作打錯，以得知此戶有沒有人在。

2016年時，葵聯邨、馬鞍山、香港仔石排灣邨多個屋苑亦層出現「神秘符號」，當時有葵聯邨居民表示，有可疑人在走廊徘徊，上前質問來意，可疑人只道：「搵單位囉！」

3. 小心防盜鎖

要提防賊人，當然要有堅固的防盜鎖。不過即使有鎖家門也不等於一定安全，2011年網絡亦曾傳出「錫紙開鎖法」。

消委會15年曾調查市面上的19款電子鎖，開鎖方式主要分為密碼、感應卡、指紋及鎖匙4種，價格由1,280至5,260元。當中有13款附有「防恐慌設計」，即使門上了鎖，室內的人只需按下門柄便可解鎖，但只有兩款Yale的電子鎖另設安全按鈕。消委會指，設計有機會被賊人利用，如將一張膠卡套入門縫，膠卡上剪有一個洞來套住門柄，「只要一扯，便可開門」。

消委會建議，安裝此類鎖的用戶可在大門四邊加裝防火及隔煙門條、自動門底。

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責任編輯：王明芳

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