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飲食攻略·二十四節氣小寒｜東北季候風來襲　吃一類食物恐上火喉嚨痛便秘　中醫拆解飲食宜忌+食療

醫生診症室 08:00 2024/01/06

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

今日（7日）踏入二十四節氣的小寒時分，早前短暫回暖的天氣將再次回落，多個地區清晨低見14°C，打鼓嶺低至13°C。一股東北季候風將於下周初至中期影響本港氣溫，明日（8日）市區平均氣溫將回落至最低14°C至18°C。流感高峰期即將殺到，註冊中醫師張玉珊接受訪問時表示，此時天氣寒冷易誘外感、痛症及過敏等症狀，因此需要注意保暖；飲食方面，建議想禦寒進補前，亦要注意自身體受補程度，否則進補過度恐誘上火不適。

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冬日需注意頭頸保暖

張醫師表示，小寒節氣容易因寒冷誘發外感、痛症、尿頻、頭痛、濕疹、鼻敏感等問題，因此日常生活應注意保暖，尤其頭部為諸陽之會，因此頭、頸保暖都十分重要，建議出門時可配帶帽和頸巾。

此外，冬日氣候寒冷，不少人認為多食用溫熱食物，便可抵禦寒冬，惟每個人體質各有不同，需注意自身受補程度，假如出現喉嚨痛、生口瘡、睡眠轉差、口乾、便秘等上火情況，則說明過度進補，需要調節食用溫熱食物的量及頻率。

小寒時節12大養生食材

不少食物對於冬日禦寒皆有裨益，張醫師建議平日怕凍、體質虛弱人士，可適量服用人參、紅參、巴戟、杜仲、鹿茸、雞、羊肉、蛇羹等較為溫補的食物；一般市民則可多服用以下12種食材，可有助補腎、溫胃養血：

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  • 補腎：栗子、花生、黑豆、芝麻、粟米
  • 溫胃養血：雞蛋、棗類、魚、糯米、生薑、胡椒、咖哩

胡椒豬肚雞湯

張醫師又推介以下一款湯水，適合於小寒節氣前後飲用，每周可飲1次，但要注意感冒及熱氣人士不宜服用：

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材料：豬肚 1個、雞肉/烏雞肉 200克、花生 300克、無花果 8粒、生薑 2片、胡椒 適量、食鹽 適量

做法：

1. 豬肚、雞先洗淨汆水；

2. 其他材料洗淨後，以2.5L水煮沸後轉細火；

3. 煮60至90分鐘，成3至4碗；

4. 加入鹽調味即可。

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