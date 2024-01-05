周末好去處︳挪亞方舟公園首辦環保體驗　20個遊戲活動倡關注氣候變化

▲ 「還童心導遊2024——童心宅地球」體驗活動將於1月27日舉行。（相片由UNICEF HK提供）

氣候變化，正在改變兒童的生活及未來！聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）在華潤慈善基金的鼎力支持下，在座落馬灣的香港挪亞方舟主題公園首度舉辦以鼓勵本港兒童積極參與全球氣候行動為宗旨的「還童心導遊2024——童心宅地球」體驗活動。

參與此活動的小朋友將可透過與家長一起完成一系列體驗任務，了解氣候危機對全球兒童帶來的影響，同時學習如何透過自身影響力支持氣候行動，為紓緩全球氣候危機出一分力。

遊戲遍布公園

活動現場設6大主題、合共多達20個遊戲單位，遍布主題公園不同角落，包括科學創作任務、有機農莊導賞、心意手工製作、擴增實境（AR）參觀、投影互動空間等等，讓兒童「玩住學，玩住救地球，學做氣候行動小先鋒」，亦藉此加深了解UNICEF在全球各地開展的氣候危機及人道緊急救援相關工作。

最新影片推介

參加的兒童只需完成指定數量遊戲及挑戰，便可獲得 UNICEF HK活動證書一張；而完成的挑戰項目愈多，獲得的紀念品就愈豐富。

UNICEF 「還童心導遊2024—童心宅地球」

活動日期：1月27日（六）

活動地點：香港挪亞方舟（馬灣珀欣路33號）

活動報到時間：10am/10:30am/11am/11:30am/12nn/12:30nn/1pm

報名捐款金額：

1月10日中午前報名，可享港幣$100折扣早鳥優惠

$480（原價$580，1名兒童* 及 1名成人）

$630（原價$730，1名兒童* 及 2名成人）

$750（原價$850，2名兒童* 及 1名成人）

$900（原價$1,000，2名兒童* 及 2名成人）

*活動適合3-12歲兒童參加。3歲以下兒童免費入場。

報名及詳情

記者：周美好