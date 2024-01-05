尖子透視︱13歲少年打爆俄羅斯方塊勁到似AI　闖157關第18級只需咁多分鐘

▲ 13歲少年打爆俄羅斯方塊，是首名人類達AI成就。

電子遊戲俄羅斯方塊是不少人的童年回憶，但小時候打極都不能爆機，最近美國一名13歲少年Willis Gibson在家中用了約36分鐘，就達到俄羅斯方塊的第157關第18級，成為史上第一位通關的人，成就媲美AI（人工智能）。

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該名少年名叫Willis Gibson日前將約40分鐘的打機影片上載上網，影片所見，他在房間內全神貫注地看著屏幕，而屏幕上的方塊不斷消失，直到達到遊戲第157關後，畫面突然停頓，遊戲分數顯示為「999999」，意味遊戲系統已經崩潰。對於能夠完成這項壯舉，他坦言過程艱辛：

我感覺不到我的手指了。

打機贏獎金

Willis Gibso從11歲起就開始玩俄羅斯方塊，每天玩3至5小時，因為遊戲簡單、易上手而著迷，但要打爆機真的很難，他已經在多項的俄羅斯方塊比賽中奪得地區錦標賽冠軍，並從各個比賽中贏取了大約3,000美元（約2.3萬港元）。

據《紐約時報》報道，經典俄羅斯方塊世界錦標賽（Classic Tetris World Championship）主席克勒門特（Vince Clemente）表示：「人類過去從未辦到過。」、「基本上，這在幾年前是大家都認為不可能辦到的事。」此前，其中一名玩家去年11月挑戰，只成功挑戰到第148關。

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《俄羅斯方塊》在1984年由前蘇聯電腦工程師帕基特諾夫（Alexey Pajitnov）發明，其後逐漸在遊戲機上流行，至今已有200多個官方變體版本在至少70個系統上發布。其規則簡單，只需玩家操縱不同形狀的積木，並將其組合在一起，一旦形成一條或多條實線時，積木會自動消除，難點在於隨着關卡的升高，積木落下的速度就會愈來愈快。

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責任編輯：王明芳