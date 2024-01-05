  • 21°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 13:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

娛圈喜事丨伍仲衡騷結婚照幸福滿溢　吳業坤做「姊妹」J Arie當「戥穿石」

娛樂 12:21 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

伍仲衡與Ida拉埋天窗。

伍仲衡於去年1月6日在《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會上當眾向女友Ida求婚成功，當時更現場獻唱包辦曲、詞、編、監的求婚歌《你是我最精彩的旋律》，場面十分浪漫感人。

而伍仲衡與未婚妻Ida將於明天（1月6日）正式拉埋天窗，擺酒宴客，剛好是求婚一周年，伍仲衡為娶得賢妻可謂花盡心思，浪漫到盡。

【HEA】連詩雅陳自瑤黃翠如撐蕭正楠　伍仲衡台上驚喜求婚

伍仲衡與未婚妻Ida明天結婚。

 
影婚照嗌肚餓

伍大師與伍太早前就拍攝結婚相，伍仲衡穿上黑色的新郎禮服，顯得身型fit爆瘦晒，問到是咪特登減肥影婚照？伍仲衡笑言：「都是假象，全靠有科技P圖，哈哈！同埋我影個日全日都在縮肚。」拍攝婚照當天，伍仲衡感謝天公造美，非常順利，不過他就表示影相好攰：「我只係想快點影完，同埋影到好肚餓。」
 
在拍攝當天，伍仲衡更是彈著鋼琴，太太則在後面搭著對方肩膀，深情地依偎着，非常sweet。他們又在睡房、酒吧等不同位置取景，Ida換上多套性感婚紗，與伍仲衡十指緊扣，好溫馨。

點擊圖片放大
+4
+3

 
姊妹團戥穿石玩反串

1月6日，伍仲衡與Ida正式拉埋天窗，為音樂界的一大喜事。兄弟團和姊妹團名單出爐，兄弟團有布志綸、區永權、劉威煌、J Arie（雷深如）、謝國維，張翼東；而姊妹團則有吳業坤，其他則是太太的好姊妹。
 
大婚儀式，伍仲衡透露將一切從簡，「我哋下午4點就會斟茶，6點證婚，8點就會開party（酒席）。」大婚日將至，成家立室的心情？伍仲衡甜絲絲回應：「興奮多於緊張，多謝太太一直在我身邊幫我打點一切、照顧我，當然我都會好好照顧佢，亦非常感謝歌迷一直對我的支持。」

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

TOPick柴犬追星
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

感謝布志綸幫忙唱求婚歌

伍仲衡感動表示，還有很多朋友要感謝：「一定要多謝好兄弟布志綸幫我唱求婚歌《你是我最精彩的旋律》，已經錄好咗，但未決定幾時出。」

另外，他續指：「非常感謝通利琴行贊助婚禮當晚舞台上的所有樂器，租金和運費全免，作為送給我們的結婚禮物，仲有好多朋友幫手，真的很感謝大家！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【HEA】夥區永權+伍仲衡爆男人的浪漫 　蕭正楠入行20年未忘音樂夢
16:23 2022/12/01
【HEA】夥區永權+伍仲衡爆男人的浪漫 　蕭正楠入行20年未忘音樂夢
遲來的加冕︱喪母失聲雙重打擊陷人生低潮　車婉婉受《中年好聲音》啟發：不是孤單一人
17:41 2023/10/19
遲來的加冕︱喪母失聲雙重打擊陷人生低潮　車婉婉受《中年好聲音》啟發：不是孤單一人
【中年好聲音】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛
21:08 2023/05/17
【中年好聲音】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛

你可能感興趣

【HEA】夥區永權+伍仲衡爆男人的浪漫 　蕭正楠入行20年未忘音樂夢
16:23 2022/12/01
【HEA】夥區永權+伍仲衡爆男人的浪漫 　蕭正楠入行20年未忘音樂夢
遲來的加冕︱喪母失聲雙重打擊陷人生低潮　車婉婉受《中年好聲音》啟發：不是孤單一人
17:41 2023/10/19
遲來的加冕︱喪母失聲雙重打擊陷人生低潮　車婉婉受《中年好聲音》啟發：不是孤單一人
【中年好聲音】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛
21:08 2023/05/17
【中年好聲音】周吉佩早婚彌補親情遺憾　吉吉自認嚴父：子女不能溺愛
娛樂人物職業 吳業坤 雷深如 歌手 網絡熱話

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌