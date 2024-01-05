娛圈喜事丨伍仲衡騷結婚照幸福滿溢　吳業坤做「姊妹」J Arie當「戥穿石」

▲ 伍仲衡與Ida拉埋天窗。

伍仲衡於去年1月6日在《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會上當眾向女友Ida求婚成功，當時更現場獻唱包辦曲、詞、編、監的求婚歌《你是我最精彩的旋律》，場面十分浪漫感人。

而伍仲衡與未婚妻Ida將於明天（1月6日）正式拉埋天窗，擺酒宴客，剛好是求婚一周年，伍仲衡為娶得賢妻可謂花盡心思，浪漫到盡。

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▲ 伍仲衡與未婚妻Ida明天結婚。



影婚照嗌肚餓

伍大師與伍太早前就拍攝結婚相，伍仲衡穿上黑色的新郎禮服，顯得身型fit爆瘦晒，問到是咪特登減肥影婚照？伍仲衡笑言：「都是假象，全靠有科技P圖，哈哈！同埋我影個日全日都在縮肚。」拍攝婚照當天，伍仲衡感謝天公造美，非常順利，不過他就表示影相好攰：「我只係想快點影完，同埋影到好肚餓。」



在拍攝當天，伍仲衡更是彈著鋼琴，太太則在後面搭著對方肩膀，深情地依偎着，非常sweet。他們又在睡房、酒吧等不同位置取景，Ida換上多套性感婚紗，與伍仲衡十指緊扣，好溫馨。

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姊妹團戥穿石玩反串

1月6日，伍仲衡與Ida正式拉埋天窗，為音樂界的一大喜事。兄弟團和姊妹團名單出爐，兄弟團有布志綸、區永權、劉威煌、J Arie（雷深如）、謝國維，張翼東；而姊妹團則有吳業坤，其他則是太太的好姊妹。



大婚儀式，伍仲衡透露將一切從簡，「我哋下午4點就會斟茶，6點證婚，8點就會開party（酒席）。」大婚日將至，成家立室的心情？伍仲衡甜絲絲回應：「興奮多於緊張，多謝太太一直在我身邊幫我打點一切、照顧我，當然我都會好好照顧佢，亦非常感謝歌迷一直對我的支持。」

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感謝布志綸幫忙唱求婚歌

伍仲衡感動表示，還有很多朋友要感謝：「一定要多謝好兄弟布志綸幫我唱求婚歌《你是我最精彩的旋律》，已經錄好咗，但未決定幾時出。」

另外，他續指：「非常感謝通利琴行贊助婚禮當晚舞台上的所有樂器，租金和運費全免，作為送給我們的結婚禮物，仲有好多朋友幫手，真的很感謝大家！」