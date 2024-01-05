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法與情丨葉璇演痴情大媽令人刮目相看　昔日大台花旦曾獲封「古裝女神」

娛樂 13:14 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

葉璇的演出獲得好評！

早年已轉往內地發展的葉璇，有份演出近日正播映的ViuTV劇集《法與情》，劇中飾演富婆「Dora」的葉璇被投資專家Hugo (關智斌飾)騙財騙色，演得出色的她獲得不少好評外，網民更建議葉璇回流香港拍劇。

葉璇反差萌夠到位

劇中一身娘爆大媽打扮的Dora，在靚仔投資專家Hugo面前就仿如少女一樣，她不時以「BB」稱呼對方，這種反差萌葉璇演得幾到位，對住Kenny流露冧爆樣，那種「戀愛腦」的感覺不會過火。

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【昔日女神】葉璇不顧儀態直播期間撩鼻　昔日TVB當家花旦變大媽

演大媽另眼相看

近年主力於內地平台做直播帶貨的葉璇，由於行為怪異如撩鼻子和無故嘟嘴，身穿貼身衫的她刻意突出肚腩，一度令網民反感。

不過今次於《法與情》演活痴情大媽一角，反而令網民對她刮目相看，挽回不少印象分。網民紛紛留言大讚：「以前唔覺得佢咁好戲」、「做得最好係佢，節奏即刻唔同晒，真係估佢唔到」、「葉璇救全家，大部份人都諗起吳君如」。

近年在內地做直播時，葉璇行為怪異。（影片截圖）

網民建議回流：唔好帶貨啦

有網民更建議她回流香港拍劇：「唔好返大陸帶貨，返嚟香港拍戲啦，佢同kenny做得好好睇。」不少人憶起葉璇早年的作品，包括《衝上雲霄》裡的見習機師ZITA 以及《廟街·媽·兄弟》的何喜。

葉璇當年慼參選國際華裔小姐而入行，她榮獲冠軍和「最具古典美態獎」殊榮，加入TVB後葉璇參演不少古裝劇，2001年，葉璇在首部古裝劇《割鹿刀》飾演楚留香後人，只得廿多歲的她樣子青澀。

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昔日花旦為「古典美人」

同年她在《封神榜》飾演「蓮花」一角，自此觀眾開始留意葉璇的古裝演出，角色溫柔又可愛，默默為哪吒付出一切，甚得觀眾的歡心。

翌年葉璇於《再生緣》中演的「孟麗君」是其最經典的角色之一，角色才華出眾又機智過人，當中葉璇的女扮男裝造型，英氣十足。

接著葉璇參演不少古裝劇，當中包括《雲海玉弓緣》、《西廂奇緣》、《本草藥王》和《聊齋2之羅剎海市》，更獲封「古典美人」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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