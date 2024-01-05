外遊注意｜土耳其旅行團6團友　返港後屙嘔肚痛揭染痢疾​　疑於當地4間餐廳受感染

出遊飲食要注意！6名港人上月跟團前往土耳其旅行，回港後出現多種急性腸胃炎徽狀，其中四人曾到院求醫，其中一人需要入院。當中一名受影響人士糞便樣本對宋內氏志賀菌呈陽性反應，證實受桿菌性痢疾感染，目前多人情況穩定。衞生署經調查後，公布當地4間疑為感染源頭餐廳，籲本港民眾，假如於上月中至下旬，曾到上述餐廳進食並出現相關病徵，應盡快求醫。

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衞生署衞生防護中心昨日（4日）公布一宗外地傳入桿菌性痢疾個案，一個由香港前往土耳其的旅行團，當中3男3女團員、年齡介乎38至60歲，於去年12月21日起出現急性腸胃炎的徵狀，包括腹痛、腹瀉及嘔吐。當中4人曾不適求醫，其中一人需要入院接受治療，目前各人均情況穩定，當中一名受影響人士糞便樣本對宋內氏志賀菌呈陽性反應。

疑於當地4間餐廳受感染

據中心的流行病學調查顯示，該旅行團共有10人，去年12月14日至22日期間於土耳其逗留，曾於當地多間餐廳和酒店進食。根據流行病學調查及計算病人潛伏期等資料後，中心相信多人感染源頭為當地餐廳或酒店：

內夫謝希爾鉅「Avrasya Hotel」的餐廳

內夫謝希爾鉅「Dede Efendi Restaurant」

博盧「Koru Hotel」的餐廳

安卡拉「Anit restaurant」

中心目前仍持續進行調查，同時亦呼籲去年12月中至下旬曾到訪土耳其、有類似外遊紀錄並到上述餐廳進食的人士，假如出現相關病徵應盡快求醫，並且告知醫生相關旅遊史及可能涉及桿菌性痢疾的情況。

5招預防痢疾感染

防護中心續指，桿菌性痢疾是人體腸道受志賀氏桿菌感染，所引起的腸道感染。桿菌性痢疾會直接經患者或帶菌者的糞便傳播，亦會間接經受污染的食物和食水傳播，感染後可引發腹瀉。

中心發言人建議市民保持個人及環境衞生，以防感染，並留意以下事項：

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注重個人衛生： 進食或處理食物前，應用肥皂及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手

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