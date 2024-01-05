酒店自助餐｜冬日暖笠笠主題自助餐　大廚生滾粥壽喜燒+夢幻韓式草莓噴泉

▲ 兩間酒店推出冬日自助餐，中、日、韓式，任你選擇。

雖然連串假期已過，但親友共聚仍隨時可相約一起享受美食。多心一族，想品嘗多種美食，自助餐是好選擇。以下兩間酒店推出冬日自助餐，有暖笠笠的壽喜燒、經典港式生滾粥或是充滿濃郁奶香的芝士甜點；也有時令韓式草莓作主題，中、西、日式，各適其適。

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馬哥孛羅咖啡廳——3款全新主題冬日餐饗自助餐

今個冬日，馬哥孛羅咖啡廳推出3款全新主題自助餐，分別為：即煮生滾粥自助午餐、日式壽喜燒自助晚餐和「芝」味無窮周末下午茶自助餐，讓美食愛好者大飽口福。

全新的即煮生滾粥自助午餐提供多款經典港式生滾粥，款款由大廚於即點即煮專櫃炮製，品味碎牛肉粥的軟嫩碎牛肉、酥脆炸米粉和醃菜，既暖胃又有飽足感。海鮮愛好者必點艇仔粥，爽脆的鮮魷、炸豬皮和海蜇，鮮味十足。經典的皮蛋瘦肉粥當然不可錯過， 綿滑粥底結合絲滑的皮蛋和鹹香的豬肉絲，盡顯地道風味。

48種配料隨你選

窩心是客人可自由配搭48種配料，包括葱花、炸花生、欖菜、金蒜、炸油條等應有盡有，創作個人口味。

此外，自助午餐提供一系列凍海鮮、刺身、沙律、熱葷、甜點及雪糕，重點是主廚推介的招牌脆皮烤豬手、龍蝦意粉、自家製豬腳薑等，款款美食令人食指大動。

▲ 馬哥孛羅咖啡廳冬日全新主題自助餐，圖為日式壽喜燒自助晚餐。（相片由馬哥孛羅酒店提供）

日式壽喜燒自助晚餐同樣由1 月2 日起供應，每兩位賓客可享壽喜燒一份，自選牛肉壽喜燒、海鮮壽喜燒或素菜壽喜燒，湯底則可選豬骨、香辣或昆布湯。牛肉壽喜燒採用頂級牛肉及牛腱肉配搭蔬菜，海鮮壽喜燒包括帶子、青口、蝦及蜆等，素菜壽喜燒包括冬菇、金針菇、紅蘿蔔、白蘿蔔、蓮藕、大白菜及炸腐皮等。

「芝」味盡出

同期於周末及公眾假期供應的「芝」味無窮周末下午茶自助餐，將供應以多款以芝士蛋糕為主題的精緻美點。糕餅總廚精心製作不同口味的芝士和水果創意美點，朱古力咖啡芝士蛋糕 以朱古力及咖啡酒製作慕絲，再配合幼滑的芝士蛋糕，口感綿密香濃；柚子芝士蛋糕 以柚子清甜香氣糅合忌廉芝士、牛油及乳酪製成，清新又香甜。

其他美點包括芒果芝士蛋糕、紅桑子茅屋芝士蛋糕、意大利乳清芝士蛋糕配西柚及芝士薄餅配橙酒沙巴翁等，以香甜幼滑的「芝」味迎接冬日。

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INFO

自助午餐

星期一至五：成人$368、小童$248、長者$328；星期六、日、公眾假期及前夕：成人$438、小童$288、長者$388。

自助晚餐

星期一至五：成人$618、小童$378、長者 $568；星期六、日、公眾假期及前夕：成人$688、小童$428、長者 $628 。

下午茶自助餐

星期六、日及公眾假期：成人$438、小童 $248、長者 $298。

以上價目須另收加一服務費；供應日期由2024年1月2日至2月29日。

地址：尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店 1 樓

訂座：2113 3912

▲ 韓國草莓泡芙山極搶眼，打卡之選。（相片由香港九龍東皇冠假日酒店提供）

香港九龍東皇冠假日酒店——韓式草莓打卡粉紅甜品

香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚，由1月6日起逢星期六、日及公眾假期推出全新韓式草莓周末下午茶自助餐。在冬季和春季盛產的韓國草莓，擁有鮮紅外觀、濃郁香氣、甜美口感、豐富維他命及有抗氧化功效；莓果甜品粉紅色澤及亮麗外形，視覺味覺已同樣悅目。

下午茶精選超過50款鹹甜美點，部分更特意以韓式草莓入饌，如韓國草莓波菜苖菲達芝士沙律、韓國草莓大蝦軟包、香煎龍脷柳配韓國草莓、燒鴨胸配雜草莓、燒豬柳配韓國士多啤梨忌廉汁等，盡顯心思。

甜品一片粉紅草莓

甜品枱被粉紅甜點包圍，以韓國草莓做主題的甜品，包括韓國草莓千層酥、韓國草莓櫻花蛋糕、韓國草莓戚風蛋糕、韓國草莓芝士撻、白朱古力韓國草莓、韓國草莓泡芙山、開心果韓國草莓慕絲蛋糕、韓國草莓酥皮忌廉卷、韓國草莓牛乳布甸。朱古力噴泉都換上淡淡粉紅，用上朱古力界「Hermes」之稱的Valrhona草莓朱古力，結合了朱古力的濃郁與草莓的甜美，打卡一流。

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INFO

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

價錢：8折優惠，成人$241.2、小童$187.2。

網上預訂：按此

供應日期：2024年1月6日至3月24日，逢星期六、日及公眾假期3:15pm至5:15pm

查詢：3983 0618

記者：周美好