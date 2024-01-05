大鬧機艙丨「Gucci男」帶2歲仔搭頭等艙3人行僅買2張票　大鬧機場2.5小時兼累航班取消

▲ 內地男子只買了兩張頭等機票，卻要求3人同時乘坐，被拒絕後大鬧機艙2.5小時後，終致航班取消，全部乘客行程延誤。(網上圖片)

近日北京首都機場一架前往四川成都的航班，一名內地男子只買了兩張頭等機票，卻要求3人同時乘坐，因此與機組人員發生衝突，在機上大鬧2.5小時後，最終導致航班取消，300多名同機乘客行程延誤。

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近日內地媒體及網上影片流傳，東方航空一班於2023年12月30日從北京飛往成都的航班上，一名身穿Gucci上衣的男子只購買自己與2歲兒子的頭等機票，但因怕孩子吵鬧，於是要求將坐在經濟艙的保母升級至頭等艙以便照顧孩子，甚至要求機組人員全程看管孩子，不准亂動及哭鬧，否則投訴，更拿著手機開著閃光拍攝機組人員。面對他的不合理要求，機組人員拒絕要求，並耐心勸解，惟男子不予理會。

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及後同機乘客因不滿航班被耽誤，雙方發生激烈爭吵，該名男子大吼「不要再對我指嗶哩」、「你有權利？你去跟他（機組人員）說」。隨後另一名黃衣女乘客也忍不住跳出來直呼忍受不了，男子竟回斥：「你忍受不了？你幹嘛？要發瘋了！」面對情況僵持不下，機組人員最終選擇報警。警方到來機艙作出勸導，乘客也紛紛出言相勸，男子卻置之不理，甚至辱罵空姐是不是沒生過孩子、沒當過母親。

該航班本已延誤5小時，不料飛機準備起飛，又遇上Gucci男鬧事，該男從晚上11點左右鬧到凌晨1點半，足足2.5小時，始終拒絕各種勸解，也不肯下飛機。最終，航班被取消，全機300多名乘客須更改行程。頭等艙乘客趙女士稱，全部人均沒獲得任何補償，所有乘客只能去很遠的酒店拼床睡一晚。

事後，兩名涉事人包括58歲董男及61歲趙女以違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十三條第一款第（三）項之規定，構成擾亂公共交通工具上秩序的違法行為，對兩人分別作出行政拘留及行政罰款。

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責任編輯︰王明芳