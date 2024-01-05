  • 21°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 15:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病｜CNN引述醫學專家研究　一種步行技巧降患二型糖尿病風險

保健美顏 14:01 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

專家研究指出，經常步行的人患二型糖尿病的風險較低，所以值得每天投放時間來步行。

2024伊始，大家一定有很多新年大計，結婚生仔、上車置業、進修、儲錢……但勿忘健康這一項。專家說，簡單如行路，都可以減低患上二型糖尿病風險，由今天起付諸行動吧！

美國有線電視新聞網CNN引述《英國運動醫學雜誌》一項研究，步行減低二型糖尿病風險的影響，不單在步行的次數，還在於移動的速度。

研究的主要作者Dr.Ahmad Jayedi，是伊朗塞姆南醫科大學健康社會研究中心的研究助理，他指之前已有研究表明，經常步行的人患二型糖尿病的風險較低，所以值得每天投放時間來步行。

步速分別

但作者表示，先前的研究結果，並未對降低糖尿病風險所需的最佳習慣步行速度提供指引，而且缺乏對證據的全面審查。於是Dr.Ahmad Jayedi回顧了1999年至2022年間進行的10項研究，這些研究評估了美國、英國和日本成年人的步行速度，透過客觀定時測試或參與者的主觀報告測量，從中了解與二型糖尿病發展之間的關連。

患有慢性病例如心臟病、呼吸系統病等，開始運動計劃前應先諮詢醫生。（圖片：iStock）

研究人員發現，經過平均8年的隨訪，與輕鬆或隨意步行相比，以平均或正常步速行走的人患二型糖尿病的風險降低了15%。以「相當輕快」的速度行走，比那些輕鬆或隨意行走的人風險低 24%。快走及大步走的好處最大：風險降低39%。

輕鬆或休閒步行的定義是每小時少於3.2 公里；平均或正常配速定義為每小時3.2至4.8公里；「相當快」的速度是每小時4.8至6.4公里；「快走或大步行」則是每小時超過6.4 公里。步行速度每增加一公里，罹病風險就會降低9%。

強度與預防糖尿病

美國糖尿病協會首席科學和醫療官Dr. Robert Gabbay表示，更快的步行可能更有益並不奇怪，但研究人員量化步行速度並將其納入分析的能力很有趣。「這項研究並沒有證明因果關係，但人們可以想像，較高強度的運動可以減輕體重，從而減輕胰島素阻抗，並降低患糖尿病的風險。」

點擊圖片放大
+4
+3

該研究也證實了「強度對於預防糖尿病很重要」這一觀點，未參與該研究的東卡羅萊納大學健康教育和促進助理教授Carmen Cuthbertson認同，進行任何量的體力活動都可以對健康有益，但對於預防糖尿病來說，進行一些較高強度的活動（例如快步走）確實很重要，以獲得最大的益處。

Dr. Robert Gabbay指，研究帶出的信息是「步行是改善健康的重要方式」，但知易行難，事實上不是大多數人們一開始就有進行足夠的步行，鼓勵人們在力所能及的情況下多步行，十分重要。

最新影片推介

活得健康啲
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

「說話測試」知運動強度

專家表示，如果想挑戰自己，使用健身追蹤器（透過手錶、計步器或智慧型手機應用程式），有助客觀地測量和保持步行速度。

如果沒有健身追蹤器，追蹤運動強度的簡單替代方案是美國疾病管制與預防中心的「說話測試」，簡單的區分是：運動進行中，能夠講完整的句子，甚至唱歌，表示屬於低強度的運動。 運動過程中，講話斷句不流暢，無法唱歌，表示中等強度運動，也是一般人運動建議使用的強度。運動中，說話只能單字甚至無法說話，感覺非常吃力，表示正在進行高強度運動。

記者：周美好

相關文章

無聲殺手｜調查指香港三成人有高血壓 CNN：每日減鹽一茶匙有助降血壓
16:59 2023/11/17
無聲殺手｜調查指香港三成人有高血壓 CNN：每日減鹽一茶匙有助降血壓
【致癌風險】睡眠欠佳或疲倦時特別愛吃甜食　CNN：高糖致胖兼增患癌症風險
18:11 2023/04/24
【致癌風險】睡眠欠佳或疲倦時特別愛吃甜食　CNN：高糖致胖兼增患癌症風險
【醫學新知】痛症愈多海馬體愈衰老　CNN：慢性痛症與腦退化息息相關
16:45 2023/02/23
【醫學新知】痛症愈多海馬體愈衰老　CNN：慢性痛症與腦退化息息相關

你可能感興趣

無聲殺手｜調查指香港三成人有高血壓 CNN：每日減鹽一茶匙有助降血壓
16:59 2023/11/17
無聲殺手｜調查指香港三成人有高血壓 CNN：每日減鹽一茶匙有助降血壓
【致癌風險】睡眠欠佳或疲倦時特別愛吃甜食　CNN：高糖致胖兼增患癌症風險
18:11 2023/04/24
【致癌風險】睡眠欠佳或疲倦時特別愛吃甜食　CNN：高糖致胖兼增患癌症風險
【醫學新知】痛症愈多海馬體愈衰老　CNN：慢性痛症與腦退化息息相關
16:45 2023/02/23
【醫學新知】痛症愈多海馬體愈衰老　CNN：慢性痛症與腦退化息息相關
減肥 運動 健身 運動 糖尿病

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌