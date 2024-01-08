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靚太安樂窩｜籃球明星鄭錦興擁過千對波鞋　示範運動風穿搭展活力

休閒消費 10:20 2024/01/08

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鄭錦興波鞋穿搭術顯運動員魅力！　

運動員鄭錦興是香港籃球代表隊，現時身兼教練角色，由於身份關係，很多品牌都會贊助波鞋給阿興，他表示由中學到現在，累積擁有一千對波鞋，所以陸續當禮物送給學生或者朋友。今集《靚太安樂窩》，阿興就會展示他的波鞋珍藏，亦會配搭五個運動風造型，突顯運動員魅力！

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小前鋒偏好低筒波鞋

阿興是小前鋒角色，因為要突破，要跑得很快，又要急停，所以會辛苦一點，因而偏好低筒的波鞋，高筒鞋會限制他跑向前的速度。講到近期最喜歡的波鞋，阿興拿起紫藍色配搭的波鞋表示：「我比較喜歡這個系列的鞋，可能這裡有四對都是同款。」他笑言以前更誇張一點，同款同色，他會一次過擁有五、六雙，以作後備之用，因為他有扁平足問題，所以試到合適的鞋履，就會一直穿著。

阿興又笑稱個性比較悶，穿搭亦經常以黑白為主，所以在鞋履方面，感覺上會放開一點，偏愛一些色彩繽紛的款式。問到會否跟太太爭鞋櫃？他笑言不會，因為不敢放太多波鞋在家中，甚至會將波鞋放在車子裡，將私家車用作臨時「迷你倉」。

波鞋刻有愛妻姓氏顯愛意

至於那一雙波鞋最有故事性？阿興指住一雙鞋面白色、鞋跟位置以紫色作點綴的波鞋，甜笑謂：「我想是這一雙，因為其實我每次取回來，都有我太太的姓氏Mitchell在，很多人問『Mitchell』是你嗎？我說剛巧這個NBA球星都是姓Mitchell。」阿興的太太正是中英混血主持可宜，可宜的英名姓氏是「Mitchell」，所以阿興會刻意珍藏多幾雙這個系列的波鞋，相當甜蜜！

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示範五個運動風穿搭展活力

除了分享波鞋珍藏，阿興亦會利用自身的模特兒身材，為大家穿搭出五個不同的造型，而這些造型都會以波鞋作配搭。
首先第一個造型，阿興將籃球波衫外穿，他說：「很多人可能局限了只是夏天才穿波衫，其實冬天我們穿衛衣長褲，襯托這件波衫，層次上看來可以好一點。」

第二個造型，他選擇了白色的衛衣，下身配襯搶眼的顏色，波鞋也選擇了奪目的紅色，令上下身形成一個鮮明對比。
至於第三個造型，阿興表示：「我穿了白色的短褲，我通常都會穿一對長身一點的襪子，再穿這款鞋子，是我自己會比較喜歡的襯法，上身有衛衣，有拉鏈的，可能在秋天，或者凍少少的天氣，會加件衛衣，否則我會穿短褲加T-Shirt。」

作為籃球員，戶外運動自然少不了，所以第四個造型，阿興會穿搭出一個不折不扣的運動風造型，主要以保暖衣和緊身褲為主，他解說 ：「見到有黑色的內衣，有保暖、幫助熱身的作用，下身都是一樣，比較喜歡穿七分褲，不喜歡全掩蓋，整個作用就是打波時不會凍，可以表現得好一點。」

最後一個造型是走Smart Casual風格，當出席一些非正式場合，但又想穿得斯文一點，阿興就會選擇這種襯法，以T-Shirt搭配西裝，再穿上波鞋，隨性卻不失時尚感，阿興表示：「穿這個造型，我通常都會襯Stan Smith，我覺得是很百搭的一對鞋，這樣襯是很好的配搭。」

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責任編輯：Kiwi Lee

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