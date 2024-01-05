  • 21°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

非常中醫｜女中醫鑽研婦產科專治不孕不育　為反覆流產洋婦調理安胎誕麟兒

醫健人物 16:02 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

臨近畢業正等待考試期間，羅佩雯到一間專門治療居港外國人的不孕不育診所任職，成為她主攻婦產科專研不孕不育的轉捩點。

中醫學博大精深，陰陽五行、藏象經脈、氣血津液，既奧妙又精密微妙。註冊中醫師羅佩雯博士一心修讀中醫，素願償了，但讀了一年覺得不適合打算轉系，卻因遞表錯過了截止日期而作罷，沒料到愈讀愈有興趣，更埋首不孕不育的領域，世事確巧妙。

孩提時的羅佩雯，回家必經商場的藥材舖，舖頭有一個友善伯伯愛逗小孩子玩，算是她接觸中藥的開端。「有時媽媽看中醫，我坐在旁觀察；當我感冒也會看中醫，驚覺它也可快速復元，感受到中醫的奧妙。」

感覺人體的奇妙，令她對生物科興趣盎然，她讀A-Level時適逢香港97回歸，把中醫註冊制度立法規管，大學亦開始有中醫本科課程。她在想既然喜歡研究人體、如何改善健康，於是把中醫作為報讀大學的第一志願，亦如願順利進入中大中醫學院門檻。

未能轉系  卻讀出興趣來

大學新鮮人，中醫學一切於她而言都是首次接觸。「我是理科生，初初讀時確是一頭霧水。第一年讀的是中醫基礎理論，當中環繞陰陽五行，這方面在整個中學課程中從無提及，我像是由BB班讀起中國哲學。我們已有一個根深柢固的概念，人體的運行如心臟、肺、肝臟會明確有一位置，但中醫學上的心肝脾肺腎與西醫生物科所讀的器官，概念是有少少重疊，但更多是不同概念。」

與⁠大學同學畢業照片。（被訪者提供）

第一年她很難適應，對很多中醫理論都感到很難以理解，她曾考慮放棄，甚至已寫好信向學校申請轉系，可是錯過了截止日期，申請未獲批准。現在回想起，她很慶幸當時錯過了截止日期，因為在大學二年級，她開始修讀臨床學科，可以應用中醫理論去理解有趣的中醫診斷技術及用藥邏輯，大大提高了她對中醫的興趣。

方劑學最考記性

本港未有DSE考試制度前，中醫學需修讀5年，四年級需全年及五年級有3個月在內地實習，餘下時間在香港診所實習。「在香港，我們的註冊制度要求有一定的實習時數，香港診所沒醫院那麼大的規模，很難滿足到那麼多的學時和科目，因可接觸到大量病例，見識視野大開。」

她分別在深圳與廣州實習，寒窗苦讀不止是實習那段時間，一年級至三年級都有大量需要牢記的課程內容。「初讀時為了合格，很多時會死記爛背，雖然好難啃，但我成績都算好。」

她覺得芸芸內容中最難記是方劑學，方劑即是藥物的組成，中醫是一個歷史悠長的體系，二、三千年前很多的中醫師，千錘百鍊去發現藥物的組合，對某一個疾病某一個證型有效果。方劑學要求中醫學生完全背誦。「四君子湯、逍遙散算是容易記憶，有些十幾廿種藥要牢記，每一種藥的組成，哪一種是『君臣佐待』即是主藥抑或輔藥，這真的確考記性。」

再讀研究院成博士

她坦言讀中醫後，更切實體會到它的博大精深。「西醫也是一個好好的治療，但當一些慢性病連西醫都束手無策時，中醫是病人另外一個選擇。不是說中醫可以取代西醫，可作為一個輔助幫助病人。無論中西醫目的都是為病人有更好的健康。」

圖中的小男孩的中文名也是由羅佩雯改的。（被訪者提供）

中醫有分科，如內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科等，羅佩雯博士立志婦產科，是機緣巧合。在她本科畢業時已決定讀研究院，先修讀哲學碩士，其後繼續在香港中文大學公共衛生學院（家庭醫學）進修博士學位。「這是一個西醫學院的博士課程，感恩我兩位supervisors對中醫學抱持開放支持態度，也找來外間的中醫專家，助我完成博士論文。」

在研究院時選定了青少年暗瘡作為研究項目，她要了解暗瘡的成因，其中一個原因是與賀爾蒙系統失調有關，這引起了她的興趣，女性賀爾蒙與中醫臟腑、陰陽五行和氣血有何關係。

臨近畢業正等待考試期間，她到一間專門治療居港外國人的不孕不育診所任職，這可算是轉捩點，把研究院讀到的如女性賀爾蒙、生育等知識融會貫通，自此栽進中醫婦產科的懷抱裏。

難忘個案——龍鳳胎

說起難忘個案，她列舉有二。第一是行醫初期，一對夫婦看診，主要因男方問題導致不孕不育。「但我們發覺太太本身都有頗嚴重脾腎陽虛問題，兩人嘗試進行試管嬰兒，一直以來，太太抽卵過程也順利，惟授精結合後，胚胎最後只剩兩個，胚胎專家評定胚胎質素欠佳。」

病人進行胚胎移植前，會由中醫師針灸調整體質，增加氣血循環。由於胚胎質素未如理想，太太由初時的樂觀態度變得悶悶不樂，本來對結果不存厚望，但意料以外，兩個胚胎也能成功植入，最後誕下一對龍鳳胎，夫婦倆固然喜不自勝，羅佩雯博士也很為他們高興，有大大的滿足感。現時龍鳳胎已是十多歲的少年人，不時會探望羅佩雯。

點擊圖片放大
+6
+5

「這個案也揭示了重要一點，胚胎質素不好，母體質素好一些，有時是可以過到關的。中醫學在生殖治療上，有一定作用及優勢。」她打譬如，像一粒種子，能否茁壯成長受多方因素影響着，用心灌溉泥土，才可欣欣向榮。

中西醫相輔相成

另一個印象深刻個案，是一位已流產3次、體形肥胖的外籍女士，西醫已為女士及其丈夫檢驗過染色體，也沒啥問題，建議她做IVF，孕育出胚胎後再作篩查。類似的反覆性流產，中醫治療也有優勢，羅佩雯發現她如肥胖人士般，有脾虛濕重證型，經兩周期中醫調理後，女士傳出懷孕消息，她未感興奮，又怕再次跎不穩。日子一天一天過去，12周後再進行基因篩查，發現胎兒是健康正常。她耐心接受中醫調理安胎，十月懷胎終誕下麟兒，如今已一歲多了。

她坦言中西醫結合治療不育的好處極大。「有些疾病或當男或女某一方有基因問題，不能只靠中醫處理，有這方面的檢驗技術，中醫就毋須搔破腦袋如何提升懷孕機率。另一邊廂，西醫做足檢測，夫婦仍未能夢熊有兆或是反覆流產，由中醫調理身體增加受孕率，因此中西醫相輔相成，效益更大。」

家計會有調查，每6對夫婦有一對是面對不孕不育問題，原因眾多。但肯定的是「有仔趁嫩生」，羅佩雯寄語打算有生兒育女的夫婦，宜在35歲前盡早開始計劃。

最新影片推介

活得健康啲
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

外國人教如何減中藥苦味

羅佩雯博士學貫中西，接觸不少外國病人，如何令外國人接受中醫治療？「外國人入得來診所，都接受中醫學治療。一般香港中醫師，英語不錯，可與外國人溝通，但不諱言要向他們解說中醫學說，是要下點苦功，盡量用一些生動的比喻，或用一些易於理解的言語，先讓他們有一個初步理解，如中醫常說的氣血虛弱，氣在英語難有一個較相等的說法，肯定不是air、energy又不完全符合，所以會用上qi，氣功的氣，就逐漸掌握到。」

外國人對針灸接受程度算高，也衝破以中藥粉沖成的苦口良藥的障礙，羅佩雯從病人身上學到飲藥技巧。「很多外籍病人都覺得中藥難入口，但想到把中醫稍放溫後用飲管來飲，苦味會驟減，會較易入口。」怕中藥苦澀的人，不妨試試以上方法。

記者：周美好

相關文章

非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD　曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院
13:54 2023/12/01
非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD　曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院
非常醫生｜8次參與無國界醫生救援　陳健華醫生：救回的每條生命都有動人故事
17:31 2023/11/02
非常醫生｜8次參與無國界醫生救援　陳健華醫生：救回的每條生命都有動人故事
【非常醫生】難忘病人拆信中毒昏迷送ICU　曹忠豪醫生抽絲剝繭查出炭疽菌真身
13:12 2023/09/26
【非常醫生】難忘病人拆信中毒昏迷送ICU　曹忠豪醫生抽絲剝繭查出炭疽菌真身

你可能感興趣

非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD　曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院
13:54 2023/12/01
非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD　曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院
非常醫生｜8次參與無國界醫生救援　陳健華醫生：救回的每條生命都有動人故事
17:31 2023/11/02
非常醫生｜8次參與無國界醫生救援　陳健華醫生：救回的每條生命都有動人故事
【非常醫生】難忘病人拆信中毒昏迷送ICU　曹忠豪醫生抽絲剝繭查出炭疽菌真身
13:12 2023/09/26
【非常醫生】難忘病人拆信中毒昏迷送ICU　曹忠豪醫生抽絲剝繭查出炭疽菌真身
正能量 診所 治療 懷孕 生育 中醫師 不孕 中醫 不育 興趣

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌