日本地震｜法國星象家神預測日本地震？　總結2024年全球6大預言

▲ 踏入2024年後，日本接二連三發生天災人禍。（AFP圖片）

踏入2024年後，日本接二連三發生天災人禍，包括地震、飛機相撞事故、隨機斬人事件等。16世紀法國星象家，早於400年前曾預言今年日本會發生地震，並引發海嘯。而「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）3個月前亦預言，2023年10月至2024年農曆新年間，可能會發生地震等災害。

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年初各地災禍不斷

2024年1月1日，日本石川縣能登半島發生黎克特制7.6級地震，更引發海嘯。地震已造成至少91人死亡，200多人失蹤，大量房屋倒塌、停電，超過10萬戶無食水供應。

1月2日，東京羽田機場發生飛機相撞事故，釀成5人死亡，同日南韓最大在野黨、共同民主黨黨魁李在明遇襲受傷送院。

1月3日，日本福岡北九州市「魚町銀天街」發生火警，東京JR山手線秋葉原站一輛列車發生斬人案，伊朗克爾曼市發生恐襲，造成大量傷亡。

1月4日，東京澀谷站有人持刀闖入，新宿區一座12層高建築亦發生火警。

2024年6大預言

印度神童阿南德和16世紀法國星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus）過去分別曾預言2024年世界面臨的重大危機和事件。

1.天災危機

法國星象家諾查丹瑪斯曾預言2024年將發生兩場天災，當中日本沿海將會發生地震引發海嘯，這與日本石川縣地震不謀而合。除了日本，諾查丹瑪斯亦預言意大利埃特納火山（Mount Etna）將於2024年底或2025年初爆發。

印度神童阿南德去年曾發布多條影片，提到2023年10至2024年初，地球受到「火星、木星、月球與拉胡的大合相」影響，世界各地會面臨洪水、乾旱、火山爆發、全球暖化等大自然災害，又強調可能會發生地震。

2.致命病毒流行

法國星象家諾查丹瑪斯預言，氣候變化問題持續，導致乾旱和洪水問題，同時氣候改變讓古老的冰川融化，科學家將會發現一種存在於地球4萬年的致命病毒，並釋放在海水中，造成大量人死亡。

3.權力新舊交替

諾查丹瑪斯預言，英國會出現一個新國王，而他是一個「不具國王印記的人」，代表可能並非來自王室。

4.戰爭威脅

諾查丹瑪斯預測，「紅色對手」（red adversary）可能發動一場「海上戰爭」，這會讓大海陷入恐懼。

印度神童曾指出，地緣政治局勢持續緊張，世界各地恐面臨戰爭、恐怖主義威脅，2029年至2039年間要小心第三次世界大戰。

5.人類平均壽命延長

諾查丹瑪斯指出，隨著機械器官的發展，人類的壽命或將延長到150至170歲。

6.糧食問題

印度神童預言，由於國際局勢動蕩，有機會影響糧食問題，20年內世界將面對糧食短缺問題。

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責任編輯：王明芳